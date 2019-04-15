Лавров оценил последствия развала ДРСМД для продления СНВ-3

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль пресс-конференции.

После развала Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) нельзя исключать проблем с вопросом продления срока действия договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на 27-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

"Вслед за развалом Договора по ПРО сейчас на очереди Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, после этого нельзя исключать и того, что возникнут проблемы с продлением срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)", – приводит его слова ТАСС.

По словам министра, все это будет иметь пагубные последствия для остающихся механизмов в сфере ядерного разоружения и нераспространения.

"Если оценивать действия Вашингтона в этой сфере, то можно прийти к выводу, что возобладали сторонники запуска новой гонки вооружений", – сказал Лавров, выразив уверенность, что втянуть Россию в "это затратное упражнение не получится".

Лавров отметил, что Россия продолжает ждать реакции на предложения по укреплению международной безопасности, но Брюссель и Вашингтон не готовы к диалогу по этому вопросу, передает РИА "Новости".

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что "блицкриг" в Венесуэле Вашингтону не удался, однако США не оставляют попыток свергнуть действующего президента Николаса Мадуро.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что под видом готовности к переговорам о продлении важнейшего договора СНВ-3 США выставили перед Россией ряд заведомо невыполнимых условий.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Ольга Никитина