Одни убытки: как накажут Турцию за покупку C-400

Как пострадает экономика Турции после сделки с Россией по С-400

После десятилетий роста оборонная промышленность Турции может стать жертвой американских санкций. Анкара стремится приобрести у России С-400, чего очень не хотят в Вашингтоне. Контракт с Москвой сделает Турцию первой страной-членом НАТО, которая развернет "Триумф" на своей территории. Насколько пострадает от этого решения турецкая экономика, разбиралась "Газета.Ru".

В декабре 2017 года Турция объявила о приобретении российской зенитной ракетной системы с потенциалом нестратегической противоракетной обороны С-400 "Триумф". С тех пор Анкара игнорирует призывы союзников по НАТО отказаться от этого контракта, ссылаясь при этом на свое суверенное право развертывать любую архитектуру противовоздушной обороны, которую она выберет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул этот момент во время своего государственного визита в Москву 8 апреля, заявив, что не откажется от поставки С-400, несмотря на давление со стороны США.

Вместе с тем Турция рискует получить взамен суровые санкции США в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Законодатели в США угрожают принять закон, запрещающий Турции покупать истребитель F-35, и наложить санкции на страну, если она купит российскую ЗРС С-400 "Триумф".

Если Турция выполнит контрактные обязательства по ЗРС С-400, "ни один F-35 никогда не достигнет турецкой земли", угрожают в Вашингтоне. "А участие Турции в программе F-35, включая производство деталей, ремонт и обслуживание истребителей, будет прекращено, что вынудит турецкие компании выйти из кооперации соисполнителей программы по этому истребителю", - пишет двухпартийная группа лидеров комитета сената США по вооруженным силам и комитета сената по международным отношениям.

"Мы стремимся принять все необходимые законодательные меры, чтобы обеспечить выполнение этих мероприятий. Турция является важным партнером в программе F-35, но она не является незаменимой", - добавили законодатели в своей статье для The New York Times.

Однако Анкара по-прежнему ведет себя вызывающе, считают обозреватели другого американского издания - Defense News, подразумевая заявления главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу о планах начать переговоры с Россией о покупке второго полкового комплекса ЗРС С-400.

Как сообщил Defense News дипломатический источник в США, прямая стоимость санкций США против турецкой промышленности может составить $10 млрд. "И это помимо косвенного ущерба для турецкой экономики", - добавил он.

Турция является партнером возглавляемой американцами многонациональной программы Joint Strike Fighter, которая занимается серийным производством истребителей F-35. Анкара обязалась приобрести более 100 самолетов нового поколения. Несколько турецких компаний производят детали для программы JSF, в том числе ряд узлов в конструкции планера, некоторые агрегаты, компоненты шасси и более 100 деталей для производства двигателей F135, включая титановые лопасти турбин.

Участники кооперации соисполнителей по серийному производству F-35 также изготавливают блок интерфейса для дистанционного управления ракетой, панорамный дисплей кабины самолета, системы электропередачи в центральной части истребителя, детали конструкции планера самолета, оборудование для реактивного двигателя F135 и усовершенствованную высокоточную ракету, которая будет размещаться во внутренних отсеках самолета 5-го поколения.

Turkish Aerospace Industries, или TAI, поставляет производственное оборудование для F-35. Совместно с американской фирмой Northrup Grumman компания TAI производит и собирает центральную часть фюзеляжа F-35, производит композитные люки отсеков для авиационных средств поражения, а также изготавливает композитные воздухозаборники.

TAI также изготавливает пилоны для размещения оружия типа "воздух-земля", которые рассматриваются как альтернативное оборудование для выполнения тех или иных боевых задач. Это оборудование может быть добавлено или снято с летательного аппарата в зависимости от поставленных задач.

Другими турецкими компаниями, производящими запчасти для F-35, являются Alp Aviation, Ayesas, Fokker Elmo Turkey (в Измире), Havelsan, Kale Aerospace, Roketsan, Tubitak Sage и Tusas Engine Industries.

Санкции США могут быть потенциально нацелены на высокопоставленных чиновников по закупкам и известных турецких компаний, участвующих в контракте по С-400. "Это создало бы вторую волну санкций путем прекращения участия Анкары в международных программах и контрактов турецких компаний, включая ноу-хау, с оборонными структурами, не входящими в США (но западными), - сказал американский источник. - Здесь речь идет о еще одном серьезном ущербе в дополнение к исключению Анкары из программы F-35".

Кроме того, США могут помешать нынешним и будущим усилиям Турции по экспорту вооружения и военной техники, в том числе ударного вертолета типа T129, построенного TAI по лицензии итальянско-британской фирмы AgustaWestland. T129, основанный на его предшественнике, A129 Mangusta, представляет собой двухдвигательный многоцелевой ударный вертолет.

Он оснащен двумя турбовальными двигателями LHTEC T800-4A. Каждый двигатель развивает мощность в 1 014 киловатт. T800-4A является экспортной версией двигателя CTS800. Компания LHTEC, которая производит этот двигатель, является совместным предприятием американской корпорации Honeywell и британской фирмы Rolls-Royce.

В прошлом году Турция подписала с Пакистаном контракт на $1,5 млрд на поставку Исламабаду 30 вертолетов T129. Однако Турции необходимы экспортные лицензии Соединенных Штатов для осуществления поставок T129 в Пакистан или для любого другого иностранного покупателя.

Помимо этого, в декабре прошлого года правительство Филиппин выбрало T129 для оснащения национальных вооруженных сил, и в настоящее время между Анкарой и Манилой ведутся переговоры о продаже восьми вертолетов.

Представитель турецкой аэрокосмической промышленности признал, что санкции США могут нанести существенный ущерб турецкой промышленности, но сказал, что ущерб не будет "слишком сокрушительным".

"Разговор о потенциальных убытках в размере более $10 млрд - это серьезное преувеличение для усиления давления на правительство Турции", - добавил он.

"История с поставкой ЗРС С-400 "Триумф" в Турцию еще не завершена. О том, что этот вопрос закрыт окончательно, можно будет говорить только после обучения турецких расчетов на территории Российской Федерации, получения ими техники, выполнения начальных стрельб, отправки вооружения на места постоянной дислокации, наконец, завершения всех вопросов по оплате.

Пока все эти пункты не закрыты, пока не подписан последний акт о приеме-передачи последнего комплекта оборудования, пока не перечислен последний транш, вся эта история находится в развитии, и возможны все варианты.

Тем не менее, складывается впечатление, что в турецком контракте на поставку ЗРС С-400 точка невозврата уже пройдена", - пояснил "Газете.Ru" замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Михаил Ходаренок