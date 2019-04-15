Партия броневиков "Hummer" прибыла в Украину из США

Глава Минобороны Украины: США в последнее время оказали стране помощь на $400 млн

Киев. 13 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В Одессу из США прибыли 35 боевых машин "Hummer", которые будут направлены в боевые подразделения на линии столкновения в Донбассе, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

"За последнее время уровень военно-технической помощи значительно возрос. Это касается всех наших партнеров, в первую очередь США. В настоящее время в Одессе разгружаются боевые "Hummer" - 35 машин. Из них 20 бронированных, которые пойдут в боевые подразделения, и 15 машин медицинского обеспечения", - рассказал С.Полторак во время встречи с военнослужащими 58-й отдельной мотопехотной бригады в Конотопе (Сумская обл.), сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

По его словам, вся помощь сразу направляется непосредственно в подразделения на линии боевого столкновения.

Министр также проинформировал, что за последнее время США оказали Украине помощь на более чем $400 млн.

"Это противотанковые средства "Javelin", современные средства радиосвязи, средства артиллерийской разведки, радиоэлектронной борьбы, антиснайперские комплексы, беспилотные летательные аппараты", - перечислил С.Полторак.