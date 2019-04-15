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15.04.2019
ТАСС

Российский фрегат "Адмирал Горшков" вошел в Южно-Китайское море

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Корабли Северного флота. Архивное фото
Корабли Северного флота. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Alexey Pavlov

Корабль прошел Малакский и Сингапурский проливы

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Фрегат Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" во главе отряда кораблей ВМФ России прошел Малакский и Сингапурский проливы и вошел в Южно-Китайское море. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Российский фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", возглавляющий отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота в дальнем походе, завершил проход Малакского и Сингапурского проливов и вошел в Южно-Китайское море", - сообщили на флоте.

В составе отряда кораблей спасательный буксир "Николай Чикер", многофункциональное судно обеспечения "Эльбрус" и морской танкер "Кама".

Корабли Северного флота направляются в китайский порт Циндао на полуострове Шаньдун на берегу Желтого моря, где 23 апреля будет отмечаться 70-летие ВМС Китая. Экипаж "Адмирала Горшкова" примет участие в торжествах, приуроченных к этой дате.

Отряд кораблей и судов Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" отправился в дальний поход 26 февраля, преодолев с начала похода более 11 тыс. морских миль и посетив порты Джибути и Коломбо (Шри-Ланка). Для головного фрегата проекта 22350 это первый поход в его службе.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Джибути
Китай
Россия
Сингапуp
Шри-Ланка
Продукция
Адмирал Горшков
Тип 001А
Проекты
22350
23120 Эльбрус
СФ
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