Большой десантный корабль Черноморского флота перебросил бронетранспортеры в рамках учений

Речь идет об учениях НАТО "Морской щит - 2019", которые проходят с 9 по 13 апреля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апреля. /ТАСС/. Черноморский флот (ЧФ) провел учения по переброске морем бронетранспортеров на фоне маневров НАТО "Морской щит - 2019". Об этом журналистам сообщили в субботу в пресс-службе флота.

"В ходе учений подразделения морской пехоты ЧФ произвели погрузку бронетранспортеров БТР-82АМ и личного состава на большой десантный корабль "Азов", выполнили переход в позиционный район, где отработали выход БТР на плав для высадки десанта на незнакомый участок побережья", - говорится в сообщении.

В ходе учений большой ракетный катер "Шуя", малый ракетный катер "Р-60" и малый противолодочный корабль "Суздалец" в сопровождении противодиверсионного катера "Кинель" перешли в обозначенные районы для контроля обстановки, усилив группировку кораблей.

"Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на фоне учения объединенных военно-морских сил НАТО "Морской щит-2019", - уточнили в пресс-службе.

Учения НАТО "Морской щит - 2019" проходят в Черном море с 9 по 13 апреля. В них задействованы корабли и авиация США, Болгарии, Греции, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции во взаимодействии с представителями вооруженных сил Грузии и Украины.