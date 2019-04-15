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15.04.2019
Военно-промышленный курьер

Выставка "Сирийский перелом" пользуется огромным успехом у жителей Казани

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Источник изображения: vpk-news.ru

Поезд с военно-патриотической акцией "Сирийский перелом", который прибыл на железнодорожный вокзал Казани, из-за большого количества зрителей сделал четырехчасовую остановку вместо запланированных двух часов.

На казанской привокзальной площади и у поезда собрались более 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба Центрального военного округа ВС России.

На платформах уникального состава представлены образцы военной техники, изъятые у боевиков в Сирии. Жителям Казани представлены танк советского производства Т-55МВ, бронированный штурмовой автомобиль, самоходный минный трал и даже так называемый джихад-мобиль (автомобиль, используемый боевиками для самоподрыва), а также машина для прокладки подземных тоннелей, ракетно-артиллерийское вооружение, беспилотные летательные аппараты, холодное, огнестрельное оружие и многое другое. 

На вокзале развернут пункт отбора на военную службу по контракту. Сотрудники пункта консультируют кандидатов о местах прохождения военной службы, социальных льготах, денежном и вещевом довольствии.

Военно-патриотическая акция "Сирийский перелом" проводится Минобороны РФ, она стартовала 23 февраля и завершится 28 апреля в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" в Московской области. Поезду предстоит пройти более 28 тысяч километров, сделав при этом остановки в 60 городах России.

 

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Шахид-мобиль
Компании
Минoбороны РФ
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