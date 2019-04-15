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15.04.2019
Интерфакс-АВН

Помпео подтвердил, что вооруженная интервенция США против Венесуэлы остается на повестке дня даже без одобрения ООН

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Т-72Б1 ВС Венесуэлы
Т-72Б1 ВС Венесуэлы.
Источник изображения: © Carlos Becerra/Bloomberg via Getty Images

Вашингтон. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что США не снимают с повестки дня вопрос о вооруженной интервенции против Венесуэлы.

В интервью телеканалу Mega TV в ответ на вопрос ведущей Андеа Аристей, остается ли военная интервенция против Венесуэлы в планах США, М.Помпео заявил: "США решительно поддерживают венесуэльский народ. Мы восстановим демократию. Мы восстановим права человека. Мы уже сделали это нашими политическими, дипломатическими средствами... Но все способы остаются в силе".

Ведущая попросила уточнить, значит ли это ответ: "Да"?, на что М.Помпео завил: "Ответ - да".

А.Аристей спросила, готовы ли США к вооруженному вторжению в Венесуэлу, несмотря на то, что Группа Лимы выступает против этого.

Госсекретарь заявил, что он совершает в настоящее время поездку по странам Латинской Америки в поисках политического решения венесуэльской проблемы и "поддержки коллективных усилий, направленных на то, чтобы этот Николас Мадуро (президент Венесуэлы - ИФ) прекратил убийства и страдания его народа".

Ведущая продолжала настаивать на получении более четко ответа, спросив: "Вы хотите провести эту военную операцию даже в том случае, если не получите одобрения со стороны Совета безопасности ООН?"

При этом она дополнила вопрос, напомнив, что так США поступили в Ираке

"Не знаю, сколько раз я могу отвечать на этот вопрос. Мы четко дали понять, что нашей целью является убедить Мадуро, что для него настало время, когда он должен уйти", - сказал М.Помпео, добавив, что "уже ответил на этот вопрос четырежды".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Венесуэла
Ирак
США
Компании
ООН
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