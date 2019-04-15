В NASA заявили, что День космонавтики важен для всех, кто содействует полетам в космос

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства отметили роль достижений прошлого в качестве источника вдохновления для исследователей

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. День космонавтики - важная дата для всех, кто причастен к исследованию космического пространства и полетам человека в космос. Об этом ТАСС сказали в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в связи с отмечаемым в пятницу Днем космонавтики.

"12 апреля является важной датой для всех, кто причастен к полетам человека в космос. Произошедшие в этот день в 1961 и 1981 году достижения вдохновляют всех нас на будущие открытия. Благодаря свершениям и самоотдаче первых исследователей теперь мы снова смотрим за пределы орбиты Земли и нацелены на то, чтобы попасть на Луну, затем на Марс, а затем и еще дальше", - заявили в NASA.

12 апреля исполняется 58 лет со дня полета первого космонавта Юрия Гагарина. Он совершил один виток вокруг Земли и приземлился в Саратовской области. 12 апреля 1981 взлетел в космос первый американский космический самолет (шаттл "Колумбия").