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15.04.2019
ТАСС

В NASA заявили, что День космонавтики важен для всех, кто содействует полетам в космос

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Астронавт Эдвин Олдрин на Луне
Астронавт Эдвин Олдрин на Луне.
Источник изображения: © NASA,

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства отметили роль достижений прошлого в качестве источника вдохновления для исследователей

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. День космонавтики - важная дата для всех, кто причастен к исследованию космического пространства и полетам человека в космос. Об этом ТАСС сказали в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в связи с отмечаемым в пятницу Днем космонавтики.

"12 апреля является важной датой для всех, кто причастен к полетам человека в космос. Произошедшие в этот день в 1961 и 1981 году достижения вдохновляют всех нас на будущие открытия. Благодаря свершениям и самоотдаче первых исследователей теперь мы снова смотрим за пределы орбиты Земли и нацелены на то, чтобы попасть на Луну, затем на Марс, а затем и еще дальше", - заявили в NASA.

12 апреля исполняется 58 лет со дня полета первого космонавта Юрия Гагарина. Он совершил один виток вокруг Земли и приземлился в Саратовской области. 12 апреля 1981 взлетел в космос первый американский космический самолет (шаттл "Колумбия").

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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