В ОАЭ назвали имя своего первого астронавта, который в сентябре полетит к МКС на "Союзе"

Первым в космосе представителем Объединенных Арабских Эмиратов станет Хазаа аль-Мансури

ТАСС, 13 апреля. Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума (Объединенные Арабские Эмираты) сообщил в пятницу, что первым в космосе представителем этой страны станет астронавт Хазаа аль-Мансури.

Предварительная дата полета первого астронавта из ОАЭ к Международной космической станции (МКС) назначена на 25 сентября. Он должен отправиться к МКС на российском корабле "Союз". Первый космонавт из ОАЭ должен будет провести на станции около недели и вернуться вместе с экипажем "Союза".

"Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума объявляет, что он выбрал Хазаа аль-Мансури в качестве основного астронавта и Султана ан-Нияди - в качестве дублера для полета на Международную космическую станцию", - сказано в сообщении в Twitter центра.

Соглашение о намерениях, в рамках которого Россия помогает ОАЭ создать собственный отряд астронавтов, подписано в сентябре 2017 года на международном конгрессе в Аделаиде (Австралия).