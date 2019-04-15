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15.04.2019
ТАСС

Битву за Москву, освобождение Крыма и Донбасса отобразили на колоколе главного храма ВС РФ

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3D-макет главного храма Вооруженных сил России
3D-макет главного храма Вооруженных сил России.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Полностью все работы по отливу колокола планируется завершить к концу апреля

ВОРОНЕЖ, 12 апреля. /ТАСС/. Около 20 важнейших военных сражений Великой Отечественной войны изобразили на колоколе-благовестнике весом 10 т, который в пятницу залили в форму на четверо суток мастера воронежского колокололитейного завода. Среди них битва за Москву, освобождение Крыма и Донбасса, взятие Берлина, рассказал ТАСС один из разработчиков дизайна колокола Александр Шаров.

В пятницу на колокололитейном заводе Анисимова в Воронеже завершили заливку самого большого колокола-благовестника для главного храма Вооруженных сил РФ.

"На основном колоколе-благовестнике изображены важнейшие сражения и военные операции Великой Отечественной войны - Оборона Брестской крепости, Смоленское сражение, Московская битва, Оборона Севастополя, Сталинградская битва, Битва за Кавказ, Оборона Заполярья, Курская битва, Освобождение Донбасса, Битва за Днепр, Снятие блокады Ленинграда, Освобождение Крыма, Взятие Берлина, Победа над Японией", - рассказал Шаров.

Он пояснил, что на колоколе также можно будет увидеть четыре медальона - по числу лет войны. "Дизайн медальонов разрабатывала Студия военных художников имени М. Б. Грекова. Еще на колоколе изображены икона Казанской Божьей Матери, Архангел Михаил, Георгий Победоносец и Воскресение Христово", - уточнил собеседник.

Как добавил в беседе с корреспондентом ТАСС начальник литейного цеха Воронежского завода Виталий Наветный, форма для колокола в течение 15 минут была залита горячим расплавом температурой 1100 градусов. "Расплав называется колокольной бронзой: в нем на 80% меди не более 20% олова. Колокол будет остывать в течение четырех суток, а мы будем постоянно измерять его температуру специальным прибором - пирометром. В понедельник, 15 апреля, планируем краном достать остывший колокол из формы и выбить из него внутреннюю часть, чтобы продолжить работу и полностью ее завершить к концу апреля", - объяснил Наветный.

Главный храм Вооруженных сил России построят на добровольные пожертвования и откроют к 75-летию Великой победы в 2020 году в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. Ранее воронежские мастера отлили 17 колоколов для звонницы главного храма ВС РФ: от самого маленького весом 8 кг до колокола весом 4200 кг.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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