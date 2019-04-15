Россия и США обсудили вопросы выполнения ДСНВ на консультациях в Женеве - МИД РФ
Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - С 3 по 12 апреля в Женеве состоялась семнадцатая сессия Двусторонней консультативной комиссии по российско-американскому Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), информирует МИД РФ.
"Делегации России и США продолжили обсуждение практических вопросов, связанных с выполнением Договора", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Ранее в пятницу с аналогичным сообщением выступил Госдепартамент США.
10 апреля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что позитивно оценивает шансы на продление ДСНВ.
"СНВ в значительной степени соблюдается обеими сторонами... Мы сейчас в самом начале переговоров по продлению действия соглашения", - подчеркнул М.Помпео.
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