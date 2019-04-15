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15.04.2019
Интерфакс-АВН

Россия и США обсудили вопросы выполнения ДСНВ на консультациях в Женеве - МИД РФ

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Государственные флаги России и США. Архивное фото
Государственные флаги России и США. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - С 3 по 12 апреля в Женеве состоялась семнадцатая сессия Двусторонней консультативной комиссии по российско-американскому Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), информирует МИД РФ.

"Делегации России и США продолжили обсуждение практических вопросов, связанных с выполнением Договора", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в пятницу с аналогичным сообщением выступил Госдепартамент США.

10 апреля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что позитивно оценивает шансы на продление ДСНВ.

"СНВ в значительной степени соблюдается обеими сторонами... Мы сейчас в самом начале переговоров по продлению действия соглашения", - подчеркнул М.Помпео.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Россия
США
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