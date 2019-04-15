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15.04.2019
Известия.ru

Пуск ракеты "Искандер-М" провели на полигоне "Капустин Яр"

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Боевые расчеты выполнили успешный пуск ракеты комплекса "Искандер-М" на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Отмечается, что пуск ракеты выполнили передислоцированные из Ленобласти на полигон "Капустин Яр" в Астраханской области ракетчики.

В ЗВО сообщили, что ракета поразила "заглубленный командный пункт условного противника" на расстоянии 56 км.

"Объективные средства контроля зафиксировали попадание без отклонения. По итогам тактико-специального учения расчет оценен на отлично, — цитирует сообщение "РИА Новости".

Сообщается, что боевые пуски проходили в рамках заключительного этапа полевого выхода ракетных войск и артиллерии ЗВО, в котором принимает участие более 1 тыс. военнослужащих и задействовано свыше 250 единиц вооружения и военной техники на восьми полигонах в Астраханской, Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской, Нижегородской областях.

Оперативно-тактический комплекс "Искандер-M" способен поражать цели на дальности до 500 км. В его состав входят два типа ракет — баллистические и крылатые.

В феврале сообщалось, что российские специалисты разрабатывают новые типы ракет для комплекса "Искандер-М".

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