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15.04.2019
Интерфакс-АВН

Доходы семьи Шойгу за год выросли на 6 млн рублей, в основном за счёт жены - декларация

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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу.
Источник изображения: Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Доход министра обороны РФ Сергея Шойгу за год возрос почти на 1,3 млн рублей, а его супруги - на 4,6 млн, следует из опубликованной в пятницу декларации о доходах членов правительства за 2018 год.

Согласно документу, в 2018 году С.Шойгу заработал 11 млн 532 тыс. рублей, тогда как в 2017 году он задекларировал 10 млн 269 тыс., а в 2016 году - 10 млн 581 тыс. рублей.

Доход супруги министра обороны за год вырос более чем на 4,6 млн рублей - с 6 млн 261 тыс. в 2017 году до 10 млн 879 тыс. рублей в 2018 году.

В итоге суммарные доходы семьи Шойгу за прошедший год увеличились примерно на 6 млн рублей.

В собственности у министра обороны по-прежнему остаются два земельных участка площадью 2 тыс. 807 и 17 тыс. 193 квадратных метра в России, жилой дом площадью 1240 кв. метров, квартира площадью 56,8 метра, гараж на 133 кв. метра и мастерская площадью 153,4 кв. метра.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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