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15.04.2019
Интерфакс-АВН

Вице-премьер Борисов - лидер по доходам среди членов силового блока правительства РФ

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Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник изображения: ТРК "Звезда"

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Наибольший доход за 2018 год среди представителей силового блока кабинета министров РФ задекларировал вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс.

Сведения о доходах и имуществе членов правительства России опубликованы в пятницу.

Согласно декларации, Ю.Борисов в прошлом году заработал 17,2 млн рублей. В собственности у зампреда правительства - 1/4 квартиры площадью 76,1 кв. м и автомобиль Mercedes Вenz Ml500, в служебном пользовании - земельный участок, дом и квартира. Супруга Ю.Борисова в прошлом году заработала 251 тыс. рублей.

В 2017 году Ю.Борисов, находясь на должности замминистра обороны РФ, заработал 73,9 млн рублей.

В свою очередь министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заработал в прошлом году 10 млн 27 тыс. 900 рублей, в декларации за 2017 год он указал 9 млн. 516 тыс. рублей. В его индивидуальной собственности находятся два жилых дома площадью 341 и 168 квадратных метров, две квартиры, три земельных участка и 1/17 доли еще одного земельного участка. Личный транспорт министра за год не изменился, за ним по-прежнему записаны автомобиль Toyota Land Cruiser и мотоцикл BMW.

Глава Минюста Александр Коновалов в 2018 году задекларировал 8 млн 744 тыс. 879 рублей, увеличив свой доход по сравнению с 2017 годом, за который он заработал 6 млн 921 тыс. 731 рубль. В его собственности одна квартира, но министр также арендует дачу. Кроме того, главный юрист страны владеет автомобилем Volkswagen Caravelle, в то время как его супруга, задекларировавшая 1 млн 155 тыс. 973 рубля, имеет автомобиль Porsche Cayenne.

Евгений Зиничев, ставший в минувшем году главой МЧС РФ, указал в своей декларации доход в размере 9 млн 7 тыс. 222 рубля. В 2017 году Е.Зиничев, бывший тогда заместителем директора ФСБ, заработал 5 млн 654 тыс. рублей. Министр имеет в индивидуальной собственности четыре жилых дома, квартиру и 3/5 доли в собственности еще одной квартиры. Владеет автомобилем Toyota Land Cruiser.

Доход главы МИД РФ Сергея Лаврова в 2018 году составил 7 млн 340 тыс 393 рубля. У него в собственности квартира в 247 кв. метров, а также гараж.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Toyota
Volkswagen
Минoбороны РФ
МЧС
Персоны
Борисов Юрий
Лавров Сергей
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