Выборных назначен замгендиректора "Ростеха", будет курировать диверсификацию и взаимодействие с ТЭК

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Статс-секретарь "Ростеха" Максим Выборных назначен заместителем генерального директора госкорпорации, он будет курировать вопросы диверсификации и взаимодействие с топливно-энергетическим комплексом.

"Перед топ-менеджером поставлены задачи по обеспечению роста доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме производства корпорации и взаимодействию с ТЭК. Решение о назначении Максима Выборных поддержал наблюдательный совет Ростеха", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

В нем отмечается, что М.Выборных стал шестым заместителем главы "Ростеха" Сергей Чемезова.

Ранее М.Выборных работал в инспекции Контрольно-счетной палаты Москвы, в Экспертном управлении администрации президента РФ.

"Ростех" реализует масштабную программу диверсификации производства. Достигнуты ощутимые результаты: уже почти треть нашей выручки приходится на гражданскую продукцию. Однако цели - еще более амбициозные: к 2025 году эта доля должна достичь 50%, что требует мобилизации ресурсов, в первую очередь управленческих", - заявил С.Чемезов, чьи слова приводятся в сообщении.