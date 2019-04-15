Выборных назначен замгендиректора "Ростеха", будет курировать диверсификацию и взаимодействие с ТЭК
Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Статс-секретарь "Ростеха" Максим Выборных назначен заместителем генерального директора госкорпорации, он будет курировать вопросы диверсификации и взаимодействие с топливно-энергетическим комплексом.
"Перед топ-менеджером поставлены задачи по обеспечению роста доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме производства корпорации и взаимодействию с ТЭК. Решение о назначении Максима Выборных поддержал наблюдательный совет Ростеха", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
В нем отмечается, что М.Выборных стал шестым заместителем главы "Ростеха" Сергей Чемезова.
Ранее М.Выборных работал в инспекции Контрольно-счетной палаты Москвы, в Экспертном управлении администрации президента РФ.
"Ростех" реализует масштабную программу диверсификации производства. Достигнуты ощутимые результаты: уже почти треть нашей выручки приходится на гражданскую продукцию. Однако цели - еще более амбициозные: к 2025 году эта доля должна достичь 50%, что требует мобилизации ресурсов, в первую очередь управленческих", - заявил С.Чемезов, чьи слова приводятся в сообщении.
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P.S. Стол заставлен какими-то хламными монументальными аксессуарами. Часы на обеих руках?) Или на правой что-то высокотехнологичное для целей бессмертия?
Не понял, чей портрет там на стене? Кто-то седовласый с орденом. Вроде по приметам не верховный. И зачем флаг в кабинете?
Чёрте чё. Антипиар какой-то. Хорошее начало)