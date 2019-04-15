Путин призвал сделать абсолютно новые шаги в развитии космической отрасли

Химки (Московская область). 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Нужно сосредоточить внимание на новых шагах в развитии космической отрасли, делать ее ещё более современной, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нам действительно нужно внимание сосредоточить на том, чтобы делать новые абсолютно шаги в развитии космической отрасли, делать ее ещё более современной, устремлённой в будущее", - сказал В.Путин в пятницу в ходе посещения "НПО Энергомаш".

"Мы сейчас с коллегами обсуждали: в авиации цифровизация уже сделала больше шагов, чем, скажем, в двигателестроении и вообще в космической отрасли, как ни странно. То есть, явно есть, над чем работать. От этого зависит и коммерческий результат, и результат в сфере обороноспособности", - заявил глава государства.

Говоря о том, что послужило основой для принятия решения о создании Национального комического центра, В.Путин отметил, что, помимо необходимости сделать космическую отрасль более современной, "надо было понять, что делать с Хруничевым" (Государственный космический научно-производственный центр им М.В.Хруничева) .

"Хруничева надо развивать. Много всяких споров на этот счёт было. И, конечно, не хотелось отдавать просто куда-то в коммерцию эти территории", - пояснил президент.

Он отметил, что создание космического центра было, прежде всего, инициативой "Роскосмоса", об этом начал говорить глава корпорации Дмитрий Рогозин; мэр Москвы Сергей Собянин поддержал эту идею.

"Сложим эти усилия совместно", - добавил он.

В ходе посещения в пятницу "НПО Энергомаш" В.Путин ознакомился с перспективными разработками в области ракетного двигателестроения и пообщался с коллективом предприятия.