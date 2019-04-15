Войти
15.04.2019
Интерфакс-АВН

Путин призвал сделать абсолютно новые шаги в развитии космической отрасли

267
0
0
НПО "Энергомаш"
НПО "Энергомаш".
Источник изображения: Алексей Филиппов / РИА Новости

Химки (Московская область). 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Нужно сосредоточить внимание на новых шагах в развитии космической отрасли, делать ее ещё более современной, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нам действительно нужно внимание сосредоточить на том, чтобы делать новые абсолютно шаги в развитии космической отрасли, делать ее ещё более современной, устремлённой в будущее", - сказал В.Путин в пятницу в ходе посещения "НПО Энергомаш".

"Мы сейчас с коллегами обсуждали: в авиации цифровизация уже сделала больше шагов, чем, скажем, в двигателестроении и вообще в космической отрасли, как ни странно. То есть, явно есть, над чем работать. От этого зависит и коммерческий результат, и результат в сфере обороноспособности", - заявил глава государства.

Говоря о том, что послужило основой для принятия решения о создании Национального комического центра, В.Путин отметил, что, помимо необходимости сделать космическую отрасль более современной, "надо было понять, что делать с Хруничевым" (Государственный космический научно-производственный центр им М.В.Хруничева) .

"Хруничева надо развивать. Много всяких споров на этот счёт было. И, конечно, не хотелось отдавать просто куда-то в коммерцию эти территории", - пояснил президент.

Он отметил, что создание космического центра было, прежде всего, инициативой "Роскосмоса", об этом начал говорить глава корпорации Дмитрий Рогозин; мэр Москвы Сергей Собянин поддержал эту идею.

"Сложим эти усилия совместно", - добавил он.

В ходе посещения в пятницу "НПО Энергомаш" В.Путин ознакомился с перспективными разработками в области ракетного двигателестроения и пообщался с коллективом предприятия.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Собянин Сергей
Похожие новости
05.04.2019
Счетная палата проверит, как ракетно-космические предприятия сокращают свои долги
25.02.2019
Главное здание Национального космического центра в Москве будет похоже на ракету
03.11.2014
Дмитрий Рогозин: сокращения госпрограммы вооружения мы не можем себе позволить
30.05.2013
«Ангару» запустили в Плесецк
10.08.2012
"Все снести и построить заново"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.04 12:18
  • 13
Защита эскизного проекта среднего транспортного самолета Ил-276 состоится весной 2019 года
  • 15.04 12:16
  • 147
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 15.04 11:58
  • 4
Aurus одинокий: кабриолеты не готовы к Параду Победы
  • 15.04 11:53
  • 3
Источник: Шойгу и Салюков проведут смотр войск на параде Победы на кабриолетах Aurus
  • 15.04 11:44
  • 1
Россия в ожидании новой революции
  • 15.04 11:25
  • 1
Выборных назначен замгендиректора "Ростеха", будет курировать диверсификацию и взаимодействие с ТЭК
  • 15.04 11:16
  • 3
Антигравитатор на колесах
  • 15.04 11:01
  • 5
ВС Ирака получили новую партию российских танков Т-90С
  • 15.04 10:57
  • 33
Турция может стать одним из первых заказчиков Су-57
  • 15.04 10:36
  • 2
Амурская твердыня
  • 15.04 10:32
  • 1
«Мы добирались до орбитальной станции двое суток»
  • 15.04 10:20
  • 1
"Федерация" может стать "Орлом" или "Аистом"
  • 15.04 10:16
  • 1
Сирийские С-300 не смогли отразить атаку израильской авиации
  • 15.04 10:14
  • 6
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 15.04 09:40
  • 11
На самолеты-амфибии Бе-200 установят российские двигатели ПД-10 - газета