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15.04.2019
ТАСС

Российские военные в 2019 году получат десять МБР "Булава"

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Залповый пуск баллистических ракет "Булава" с подводного крейсера "Юрий Долгорукий"
Залповый пуск баллистических ракет "Булава" с подводного крейсера "Юрий Долгорукий".
Источник изображения: Фото: ТАСС

Воткинский завод также ведет изготовление 50 ракет для оперативно-технических ракетных комплексов "Искандер-М"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ получат в этом году 21 межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) для комплексов "Ярс" подвижного и шахтного базирования, а также 10 МБР "Булава". Об этом сообщил в пятницу генеральный директор Воткинского завода Виктор Толмачев.

"В рамках государственного оборонного заказа на 2019 год Воткинский завод ведет изготовление 50 ракет для оперативно-технических ракетных комплексов "Искандер-М", 21 межконтинентальной баллистической ракеты для комплексов "Ярс" подвижного и шахтного базирования, а также 10 межконтинентальных баллистических ракет "Булава", - сказал Толмачев.

По его словам, в настоящее время изготовлены, прошли все виды испытаний, приняты военным представительством и отгружены в войсковые части четыре МБР для подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс", а также 14 ракет для комплекса "Искандер-М".

"Обязательства предприятия по выполнению государственного оборонного заказа 2019 года будут выполнены в полном объеме и в установленные сроки", - подчеркнул гендиректор.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Искандер
РС-24 Ярс
Компании
Воткинский завод
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
ПГРК
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