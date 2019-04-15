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15.04.2019
ЦАМТО

Генеральный директор корпорации "ТРВ" Борис Обносов встретился со студентами МАИ

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Борис Обносов
Борис Обносов.
Источник изображения: Сергей Мамонтов / РИА Новости

ЦАМТО, 12 апреля. Одно из приоритетных направлений кадровой политики Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" – привлечение на работу молодых специалистов. Сотрудники кадровых подразделений регулярно проводят встречи со студентами ведущих технических вузов страны.

На одной из таких встреч, которая прошла в Московском авиационном институте, перед студентами старших курсов выступил генеральный директор КТРВ Борис Обносов. Он рассказал о структуре холдинга, техническом перевооружении и новых технологиях, внедряемых на производствах, о решаемых сегодня задачах, обрисовал возможности, открывающиеся перед молодыми специалистами, которые решат связать свою трудовую деятельность с корпорацией.

Часть своего выступления генеральный директор посвятил особенностям конструкторской работы, сделав акцент на качествах, необходимых создателю новых перспективных изделий: "Для меня конструктор – это человек, который не смотрит на часы, кто работает, что называется, не за страх, а за совесть потому, что сделать какое-либо изделие в строго ограниченные рабочие рамки, на мой взгляд, невозможно, это показывает практика, это показывает и опыт всех известных конструкторов, которыми гордится наша страна".

Говоря о производстве, задачах инженерных и технологических служб предприятия, он подчеркнул, что работа в корпорации требует качественного подхода и глубоких знаний.

Завершая свое выступление, Борис Обносов отметил, что "олигархом вы здесь не станете, но уважение к себе и у своих семей приобретете, это честный, хороший труд".

В ходе встречи главный конструктор АО "Гос МКБ "Вымпел" имени И.И.Торопова" Владимир Богацкий рассказал о работе предприятия.

Студентам МАИ были показаны интерактивные презентации об аспектах кадровой политики КТРВ, направленных на поддержку молодых специалистов, организацию их работы и досуга.

За период с 2012 по 2018 год по целевому направлению от предприятий Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" поступили и продолжают обучение в базовых технических вузах свыше 1500 студентов. В 2018 году на предприятия трудоустроены 245 выпускников вузов, обучавшихся в рамках целевой контрактной подготовки.

В 2018 году производственную, технологическую, конструкторскую и преддипломные практики прошли свыше 1600 студентов базовых технических вузов, сообщает пресс-служба КТРВ.

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Корпорация ТРВ
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