Борисов назвал серьезным успехом второй запуск Falcon Heavy

Вице-премьер РФ рассказал, что в России также работают над созданием ракет с возвращаемыми элементами

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy стал серьезным успехом, можно только порадоваться за коллег из США, но и в России сейчас работают над созданием ракет с возвращаемыми элементами, заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Зампреда правительства спросили, наблюдал ли он за запуском ракеты Falcon Heavy в США, все три элемента первого блока которой вернулись на Землю. Борисов в ответ отметил, что кадров запуска он не видел, было "не до этого".

"Конечно, работаем над этим. Это более выгодная, другая экономика. А за коллег можно только порадоваться, это серьезный успех", - сказал Борисов, отвечая на вопрос, как продвигается проект создания аналогичных российских ракет.

Ракета-носитель Falcon Heavy с саудовским спутником связи Arabsat 6A стартовала в четверг с пусковой площадки 39А космодрома на мысе Канаверал. Ее боковые ускорители и первая ступень ракеты Falcon Heavy позднее успешно вернулись на Землю.