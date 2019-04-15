Борисов назвал серьезным успехом второй запуск Falcon Heavy
Вице-премьер РФ рассказал, что в России также работают над созданием ракет с возвращаемыми элементами
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy стал серьезным успехом, можно только порадоваться за коллег из США, но и в России сейчас работают над созданием ракет с возвращаемыми элементами, заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Зампреда правительства спросили, наблюдал ли он за запуском ракеты Falcon Heavy в США, все три элемента первого блока которой вернулись на Землю. Борисов в ответ отметил, что кадров запуска он не видел, было "не до этого".
"Конечно, работаем над этим. Это более выгодная, другая экономика. А за коллег можно только порадоваться, это серьезный успех", - сказал Борисов, отвечая на вопрос, как продвигается проект создания аналогичных российских ракет.
Ракета-носитель Falcon Heavy с саудовским спутником связи Arabsat 6A стартовала в четверг с пусковой площадки 39А космодрома на мысе Канаверал. Ее боковые ускорители и первая ступень ракеты Falcon Heavy позднее успешно вернулись на Землю.
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