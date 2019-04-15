ВС РФ до конца года получат 50 ракет для "Искандеров", 21 - для "Ярсов" и 10 ракет "Булава" - производитель

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы РФ получат 21 межконтинентальную баллистическую ракету для комплексов "Ярс" подвижного и шахтного базирования, а также 10 межконтинентальных баллистических ракет "Булава" в этом году, сообщил в пятницу генеральный директор Воткинского завода Виктор Толмачев.

"В рамках государственного оборонного заказа на 2019 год "Воткинский завод" ведет изготовление 50 ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", 21 межконтинентальной баллистической ракеты для комплексов "Ярс" подвижного и шахтного базирования, а также 10 межконтинентальных баллистических ракет "Булава"", - сказал В.Толмачев.

По его словам, в настоящее время изготовлены, прошли все виды испытаний, приняты военным представительством и отгружены в войсковые части четыре межконтинентальные баллистические ракеты для подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс", а также 14 ракет для комплекса "Искандер-М".