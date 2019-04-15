Армия РФ до конца года будет оснащена новым вооружением почти на 70% - Минобороны

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Оснащённость российской армии новыми образцами вооружения в нынешнем году превысит 68%, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в рамках Единого дня приёмки военной продукции в пятницу.

"Набранные темпы поставки позволят выполнить государственный оборонный заказ и достичь к концу 2019 года уровня оснащения Вооружённых сил новыми, современными образцами вооружения и военной техники 68,2%", - сказал А.Криворучко.

Он, в частности, отметил, что успешно завершены типовые испытания опытных образцов БТР-82А. "С 2019 года все бронетранспортеры будут оснащаться модернизированной системой управления огнем с тепловизионным прицелом и дополнительной защитой", - сказал А.Криворучко.