Не только США, но и другие страны НАТО заинтересованы в покупке ракетных двигателей у России - Рогозин

Химки (Московская область). 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Некоторые страны НАТО выражают интерес к приобретению российских двигателей для космических ракет, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Сейчас есть и иные государства (кроме США), в том числе и страны НАТО, которые заинтересованы в приобретении ракетных двигателей в России", - сказал он журналистам в пятницу.

"Поэтому не надо бить горшки: мы за то, чтобы международное сотрудничество в области космоса сохранялось в полной мере, это важнейший элемент дипломатии", - подчеркнул Д.Рогозин.

"Это очень хороший показатель, что в условиях санкций, давления, тем не менее, высокотехнологичный экспорт у России существует, и именно в части ракето-двигателестроения, мы по-прежнему сохраняем мировое лидерство", - сказал глава "Роскосмоса".

"Этим надо дорожить, потому что это приносит стране прибыль", - отметил он.