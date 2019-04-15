Минобороны: доля современных вооружений в российской армии по итогам года превысит 68%

По словам замглавы оборонного ведомства Алексея Криворучко, некоторые поставки ведутся с опережением сроков

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Оснащенность российской армии новыми образцами вооружения в 2019 году превысит 68%, сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко в рамках единого дня приемки военной продукции в пятницу.

"Набранные темпы поставки позволят выполнить государственный оборонный заказ и достичь к концу 2019 года уровня оснащения вооруженных сил новыми, современными образцами вооружения и военной техники - 68,2%", - сказал Криворучко.

Он отметил, что успешно завершены типовые испытания опытных образцов БТР-82А. "С 2019 года все бронетранспортеры будут оснащаться модернизированной системой управления огнем с тепловизионным прицелом и дополнительной защитой", - сообщил замминистра.

"С опережением сроков ведется поставка вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-8МТВ5-1 и фронтовых бомбардировщиков Су-34", - добавил Криворучко.