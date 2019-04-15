News One (Украина): Полторак рассказал, когда украинские корабли вновь пройдут через Керченский пролив

На Украине продолжает звучать милитаристская риторика. Так, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские ВМС в сотрудничестве с западными партнерами должны подготовить новый поход в Керченский пролив для того, чтобы продемонстрировать, что «Украина не отказывается от Азовского моря и собственной территории».

Украинские корабли будут проходить через Керченский пролив Азовского моря. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время 12-го Киевского форума по безопасности, который транслировал телеканал "Ньюс уан".

По словам министра, отказ от прохода через пролив значит, что Украина отказывается от Азовского моря и от собственной территории. Министр считает, что осуществлять проход через Керченский пролив стоит только после готовности ВМС и международных партнеров Украины. Таким образом будет обеспечен безопасный проход кораблям.

Напомним, что утром 25 ноября 2018 года был заблокирован проход через Керченский пролив буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Мариуполь". В результате чего 24 украинских военнослужащих были взяты в плен.

Как сообщал "Ньюс уан" ранее, очередной суд над моряками произойдет в Москве на следующей неделе, неравнодушных людей попросили в помощи сбора средств на билеты родственникам моряков.

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