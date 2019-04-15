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15.04.2019
ИноСМИ

News One (Украина): Полторак рассказал, когда украинские корабли вновь пройдут через Керченский пролив

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Малый бронированный артиллерийский катер "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Малый бронированный артиллерийский катер "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Мальгавко

На Украине продолжает звучать милитаристская риторика. Так, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские ВМС в сотрудничестве с западными партнерами должны подготовить новый поход в Керченский пролив для того, чтобы продемонстрировать, что «Украина не отказывается от Азовского моря и собственной территории».


Украинские корабли будут проходить через Керченский пролив Азовского моря. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время 12-го Киевского форума по безопасности, который транслировал телеканал "Ньюс уан".

По словам министра, отказ от прохода через пролив значит, что Украина отказывается от Азовского моря и от собственной территории. Министр считает, что осуществлять проход через Керченский пролив стоит только после готовности ВМС и международных партнеров Украины. Таким образом будет обеспечен безопасный проход кораблям.

Напомним, что утром 25 ноября 2018 года был заблокирован проход через Керченский пролив буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Мариуполь". В результате чего 24 украинских военнослужащих были взяты в плен.

Как сообщал "Ньюс уан" ранее, очередной суд над моряками произойдет в Москве на следующей неделе, неравнодушных людей попросили в помощи сбора средств на билеты родственникам моряков.


Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
58150 Гюрза
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1 комментарий
№1
15.04.2019 07:58
Слабоумие и отвага украинских политических деятелей просто поражает.
Сам Полторак готов возглавить этот "проход"?Не,будет по телевизору наблюдать за этим смертельным шоу?
-1
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