Все выпускаемые ракетные двигатели РД191 полностью соответствуют техзаданию - главный конструктор "НПО Энергомаш"

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Проблемы с низкочастотными вибрациями двигателей РД191 для российской ракеты-носителя "Ангара" решены, заявил в интервью "Интерфаксу" главный конструктор "НПО Энергомаш" Петр Левочкин.

"Мы внедрили в конструкцию двигателя ряд решений по подавлению этих низкочастотных колебаний и добились с Центром Хруничева того, что эти мероприятия позволяют двигателю нормально работать и соответствовать техзаданию", - сказал П.Левочкин.

Так он прокомментировал появившиеся в январе этого года сообщения в СМИ о том, что возникающие при старте ракеты "Ангара" вибрации двигателя РД191 могут привести к ее разрушению.

Собеседник агентства пояснил, что низкочастотные вибрации возникали из-за крайне тяжелого для силовой установки ракеты режима, когда двигатель центрального блока первой ступени работает всего на 30% мощности для экономии топлива.

"РД191 уникален. На "Ангаре-А5" двигатель центрального блока, пока работают боковушки, должен работать в щадящем режиме, экономя топливо. Для этой ракеты был выбран режим 30-процентного, глубокого дросселирования", - сказал П.Левочкин.

Для сравнения он привел пример с автомобилем, оснащенным механической коробкой передач.

"Это как тронуться с места на автомобиле с механической коробкой не с первой, а с четвертой передачи. У вас не только двигатель - вся машина завибрирует и задрожит. То же самое происходит с жидкостным ракетным двигателем", - пояснил главный конструктор "НПО Энергомаш".

Еще одним примером нетипичности подобного режима для двигателя он назвал крайне низкую температуру в газогенераторе РД191.

"При таком дросселировании температура в газогенераторе составляет 90 градусов, а в номинальном режиме - 600 градусов", - сказал П.Левочкин, отметив, что внедренные в конструкцию двигателя изменения помогли побороть это явление.

"Сегодня двигатель полностью соответствует техническому заданию Центра Хруничева. Многоступенчатая система контроля при его изготовлении и испытаниях не позволяет сдать заказчику негодный двигатель", - подчеркнул главный конструктор.

В то же время он сообщил, что ученые и инженеры продолжают исследовать природу возникновения этих вибраций, так как двигательная установка центрального блока первой ступени создаваемой в России ракеты сверхтяжелого класса (СТК) также будет работать при старте в режиме дросселирования.

"Задача по РД191 решена, но мы продолжаем работу по изучению этих процессов, так как у СТК центральный блок тоже будет дросселироваться. Ведем научный поиск, выясняем природу протекающих процессов", - сказал П.Левочкин.

Он отметил, что "Энергомаш" уже поставил более 40 двигателей РД191 для тяжелой "Ангары".

"В этом году прошел огневые испытания 41-й двигатель, мы его готовим к отправке в омское ПО "Полет", - сообщил П.Левочкин.