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15.04.2019
ЦАМТО

В РВВДКУ имени генерала армии В.Ф.Маргелова начала работу тематическая выставка "День инноваций ВДВ"

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Воздушно-Десантные Войска (ВДВ) Вооруженных Сил России. Источник: warfare.ru.

ЦАМТО, 12 апреля. На территории Музея вооружения и военной техники Воздушно-десантных войск в Рязани 11 апреля открылась Первая тематическая выставка "День инноваций Воздушно-десантных войск".

Выставку открыли временно исполняющий обязанности начальника штаба Воздушно-десантных войск генерал-майор Алексей Наумец, заместитель руководителя Федеральной службы Российской Федерации по интеллектуальной собственности Михаил Жамойдик, начальник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ) гвардии генерал-майор Алексей Рагозин и генеральный директор НИИССУ, командующий Воздушно-десантными войсками с 2007 по 2009 гг. Валерий Евтухович.

Свои перспективные и научные разработки на выставке представили 67 профильных и смежных предприятий промышленности, образовательные организации и научные подразделения по основным направлениям исследований в интересах Воздушно-десантных войск.

По словам главного координатора мероприятия, начальника научно-исследовательского отдела РВВДКУ гвардии полковника Василия Елистратова, выставка даст возможность определить передовые технологии и продукцию военного и двойного назначения, а также продемонстрировать возможности учебных, научных учреждений и предприятий.

Кроме того, в экспозиции представлены высокотехнологичные разработки с элементами искусственного интеллекта в сфере робототехники, средства выживания в экстремальных условиях Арктики и инновационные проекты в сфере технологий двойного назначения, разработанные десантниками совместно с гражданскими учеными.

Временно исполняющий обязанности начальника штаба ВДВ генерал-майор Алексей Наумец в беседе с журналистами отметил, что "главная задача выставки – познакомиться с новейшими технологиями, которые на сегодняшний день могут иметь применение в войсках, оценить их возможности в целях выполнения поставленных задач и сбережения жизни военнослужащих".

"В наше непростое время без науки не обойтись. На этой площадке мы даем возможность молодым ученым, конструкторам представить свои наработки, поделиться идеями и получить заслуженную оценку своей работы. Кроме того, целью мероприятия является объединение науки с производством и, как результат, получить от этого максимальный результат. Уверен, что выбор будет непростой, будем учитывать мнение всех командиров, которые смогут грамотно и эффективно применить на практике представленные разработки в обучении личного состава и во время выполнения боевых и специальных задач. Лично мне очень понравился стенд со специальными костюмами и оборудованием для эвакуации раненых в условиях низких температур, а также экспозиция робототехники", – подчеркнул А.Наумец.

Лучшие проекты из представленных на выставке будут отобраны для участия в форуме "Армия-2019" и рекомендованы для дальнейшего внедрения не только в "крылатой пехоте", но и в других видах и родах войск. Выставка, которая продлится до 13 апреля, в дальнейшем планируют сделать ежегодной, сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск.

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