Россия обсуждает с США возможность поставок ракетных двигателей после 2020 года - главный конструктор "НПО Энергомаш"

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - НПО Энергомаш выполняет действующие контракты на поставки ракетных двигателей в США на текущий и следующий год, сообщил в интервью "Интерфаксу" главный конструктор "НПО Энергомаш" Петр Левочкин.

"Действующий контракт охватывает 2019 и 2020 годы, что касается поставок, на следующие годы, то пока мы находимся в процессе переговоров", - сказал П.Левочкин.

"НПО Энергомаш" производит двигатели РД-180, которые поставляются для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas фирмы United Launch Alliance. Другой американской компании - Orbital ATK - поставляются двигатели РД-181. Они применяются на ракетах Antares, при помощи которых на Международную космическую станцию отправляются грузовые корабли Cygnus.

В 2018 году американским заказчикам было передано, в частности, 11 РД-180.