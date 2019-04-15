Войти
15.04.2019
Интерфакс-АВН

Россия обсуждает с США возможность поставок ракетных двигателей после 2020 года - главный конструктор "НПО Энергомаш"

258
0
0
Antares
Ракета среднего класса Antares.
Источник изображения: NASA

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - НПО Энергомаш выполняет действующие контракты на поставки ракетных двигателей в США на текущий и следующий год, сообщил в интервью "Интерфаксу" главный конструктор "НПО Энергомаш" Петр Левочкин.

"Действующий контракт охватывает 2019 и 2020 годы, что касается поставок, на следующие годы, то пока мы находимся в процессе переговоров", - сказал П.Левочкин.

"НПО Энергомаш" производит двигатели РД-180, которые поставляются для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas фирмы United Launch Alliance. Другой американской компании - Orbital ATK - поставляются двигатели РД-181. Они применяются на ракетах Antares, при помощи которых на Международную космическую станцию отправляются грузовые корабли Cygnus.

В 2018 году американским заказчикам было передано, в частности, 11 РД-180.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Antares РН
Cygnus ГККС
РД-180
Компании
Orbital ATK
ULA
Энергомаш им. Глушко
Проекты
2020-й год
МКС
Похожие новости
10.07.2018
Энергохлам
13.11.2017
США осуществили очередной запуск РН Antares украинского производства
20.09.2017
Веселые поминки
17.02.2016
Днепропетровский «Южмаш» получил новые контракты NASA, — Олег Леусенко
21.01.2015
"Ангара" утекает в США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.04 12:18
  • 13
Защита эскизного проекта среднего транспортного самолета Ил-276 состоится весной 2019 года
  • 15.04 12:16
  • 147
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 15.04 11:58
  • 4
Aurus одинокий: кабриолеты не готовы к Параду Победы
  • 15.04 11:53
  • 3
Источник: Шойгу и Салюков проведут смотр войск на параде Победы на кабриолетах Aurus
  • 15.04 11:44
  • 1
Россия в ожидании новой революции
  • 15.04 11:25
  • 1
Выборных назначен замгендиректора "Ростеха", будет курировать диверсификацию и взаимодействие с ТЭК
  • 15.04 11:16
  • 3
Антигравитатор на колесах
  • 15.04 11:01
  • 5
ВС Ирака получили новую партию российских танков Т-90С
  • 15.04 10:57
  • 33
Турция может стать одним из первых заказчиков Су-57
  • 15.04 10:36
  • 2
Амурская твердыня
  • 15.04 10:32
  • 1
«Мы добирались до орбитальной станции двое суток»
  • 15.04 10:20
  • 1
"Федерация" может стать "Орлом" или "Аистом"
  • 15.04 10:16
  • 1
Сирийские С-300 не смогли отразить атаку израильской авиации
  • 15.04 10:14
  • 6
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 15.04 09:40
  • 11
На самолеты-амфибии Бе-200 установят российские двигатели ПД-10 - газета