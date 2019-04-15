Пентагон ставит на оружие избирательного поражения

Соединенные Штаты активизируют работы по маломощным ядерным боеприпасам

Согласно недавно обнародованной информации, Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA, НУЯБ), являющееся одним из подразделений Министерства энергетики (МЭ) США и отвечающее за производство и материально-техническое обеспечение атомных зарядов для вооружений американских Стратегических ядерных сил (СЯС), объявило о производстве первой боеголовки малой мощности W76-2. Управление не привело каких-либо сведений о количестве этих боеголовок, которые поступят на вооружение ВМС США, но, по некоторым данным, их число будет составлять только малую часть арсенала боеголовок типа W76, общее количество которых, по данным из открытых источников, сегодня составляет около 1,3 тыс. единиц.

ЕЩЕ ОДИН ИНСТРУМЕНТ ЯДЕРНОГО СДЕРЖИВАНИЯ

Министерство энергетики США уже несколько лет ведет активные работы по модернизации боеголовок типа W76-0 и W76-1 с целью снижения их мощности и последующего размещения на баллистических ракетах подводных лодок (БРПЛ) "Трайдент II". Эта ракета, имеющая в Пентагоне обозначение UGM-133A Trident II (D5), является трехступенчатой межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) четвертого поколения, она была принята на вооружение ВМС США в 1990 году, а в 1995-м пополнила арсенал и британского флота. Ее максимальная дальность – 11,3 тыс. км. На ракете установлена разделяющаяся головная часть с боевыми блоками индивидуального наведения, оснащенными термоядерными зарядами мощностью 475 и 100 кт. Благодаря высокой точности эта ракета способна эффективно поражать малоразмерные высокозащищенные цели – подземные бункеры и шахтные пусковые установки МБР. В 2019 финансовом году на создание боеголовок W76-2 Конгресс США выделил 65 млн долл.

Первое заявление Пентагона о программе разработки таких зарядов прозвучало в середине 2018 года. Представители военного ведомства объявили, что они приступили к работам по созданию маломощного ядерного оружия, которое должно обеспечить "сдерживание России" и воспрепятствовать всемирной катастрофе.

"Совет по ядерному оружию США на специальном заседании одобрил план создания новых типов ядерных боеприпасов. Он согласился разрешить Национальному управлению по ядерной безопасности США приступить к определению предстоящего объема работы, составления графика и оценить объемы возможных финансовых затрат", – заявила тогда представитель Пентагона подполковник Мишель Бальданза.

Новейшее американское изделие W76-2 представляет собой термоядерную боевую часть малой мощности. Существующие серийные боезаряды W76-1 имеют мощность 100 кт, тогда как у новой боеголовки этот параметр, по некоторым данным, лежит в пределах 5–7 кт.

Следует отметить тот факт, что процесс разработки и запуска производства нового боевого блока занял менее года. Проектирование изделия W76-2 в соответствии с указом президента США Дональда Трампа было начато в апреле 2018 года. По этому документу МЭ и НУЯБ и были выделены дополнительные ассигнования в объеме 65 млн долл.

В дальнейшем появлялись различные сведения о ходе реализации этой программы и сроках ее завершения. Согласно данным 2018 года, работы по созданию новых боеголовок должны были завершиться в течение нескольких месяцев. При этом говорилось не просто о завершении проекта, а о запуске в производство серийных изделий. Первые W76-2 планировалось изготовить и передать заказчику к концу 2019 финансового года, который по законодательству США заканчивается в октябре календарного года.

28 января 2019 года НУЯБ официально объявило о запуске производства установочной партии новых боезарядов. Сборка этих боеголовок осуществляется на заводе "Пантекс" (Pantex) в штате Техас, который является одним из ведущих предприятий американской атомной отрасли. До конца текущего финансового года завод должен изготовить и передать заказчику первую партию этих боеголовок. Размеры и стоимость данной партии не уточнялись. В будущем финансовом году завод "Пантекс" должен будет запустить полномасштабное серийное производство изделия W76-2. При производстве новых боезарядов использовались узлы и агрегаты существующих W76-1, что в определенной мере упростило и снизило расходы на реализацию программы.

Поставки нового оружия будут продолжаться до 2024 финансового года. По некоторым данным, за это время Пентагон планирует провести едва ли не полную замену изделий существующих модификаций. Хотя, как отмечают некоторые американские и международные эксперты, вполне возможен и другой вариант развития событий. В этом случае на вооружении СЯС будут состоять как боеголовки W76-1, так и боеголовки W76-2.

Как уже отмечалось, все изделия W76-2 будут передаваться ВМС США. Они будут смонтированы на модернизируемых боевых блоках БРПЛ "Трайдент II". Одна такая ракета способна нести до 14 боевых блоков с новыми зарядами. В настоящее время единственными носителями этих ракет в ВМС США являются ПЛАРБ типа "Огайо", но в перспективе они будут установлены на ПЛАРБ типа "Колумбия".

Основная часть технической информации по боеголовкам класса W76 закрыта. Но по доступным данным известно, что масса зарядов этого класса, включая W76-2, не превышает 160–165 кт, а их габариты допускают установку в компактном боевом блоке типа Mk 4/Mk 4A, совместимом со многими состоящими на вооружении баллистическими ракетами. Путем доработки основного термоядерного заряда мощность прототипа W76-2 боеголовки W76-1 удалось сократить более чем в 10 раз.

СПОРЫ АМЕРИКАНСКИХ ЭКСПЕРТОВ

В "Обзоре ядерной политики" (Nuclear Posture Review, ОЯП) 2018 года указывается, что ВМС США необходимы дополнительные адаптированные и гибкие боевые возможности, чтобы противодействовать ядерной угрозе со стороны России, Китая, Ирана и КНДР. В документе отмечается, что создаваемые боеголовки станут только элементом модернизации существующих стратегических ядерных возможностей США. Они позволят "повысить уровень сдерживания потенциальных противников" путем исключения их ошибочной уверенности в том, что ограниченное использование ядерного оружия может обеспечить превосходство над США и их союзниками. По словам руководителей Пентагона, маломощные боеприпасы предназначены не для увеличения числа развернутых боеголовок в ядерной триаде Америки, а только для замены мощных боеголовок на БРПЛ, уже стоящих на боевом дежурстве.

ОЯП и изложенные в нем аргументы в пользу установки на БРПЛ ядерных боеголовок малой мощности стали предметом дебатов в экспертном сообществе США. Специалисты активно обсуждали вопросы о рациональности разработки таких боеголовок, а также о пользе этого оружия и рисках, которые могут возникнуть в связи с его развертыванием. В то время как одни специалисты утверждали, что эти боеголовки создаются в ответ на так называемую российскую стратегию эскалации для деэскалации, которая направлена на сдерживание противника и повышение порога использования ядерного оружия, другие заявляли, что их появление приведет только к снижению этого порога и росту риска развязывания ядерной войны.

Ключевой проблемой при этом стали споры о том, существует ли у США достаточное количество возможностей по обеспечению ядерного сдерживания или их необходимо дополнить принятием на вооружение новых боеголовок пониженной мощности. Ряд экспертов поддерживают оценки, в которых указывается, что США не намерены применять ядерное оружие в ответ на его использование противостоящими сторонами в региональных конфликтах. Они утверждают, что Россия будет только угрожать применением ядерных средств, если ей придется терпеть поражение в обычном конфликте, и напоминают, что МО РФ уже провело ряд учений, в которых разыгрывался подобный сценарий. Эти специалисты утверждают, что если Москва реализует такой подход к ведению боевых действий, то Вашингтон сможет ответить нанесением ударов мощными ракетами, которые сегодня установлены на ПЛАРБ. Развертывание БРПЛ c боеголовками малой мощности будет способствовать повышению эффективности сдерживания, поскольку в Кремле начнут понимать, что в ответ на ядерную агрессию Вашингтон может ответить пропорциональным, ограниченным ударом.

Критики результатов приведенного в ОЯП анализа задаются вопросом: насколько США необходим новый вид вооружений, чтобы убедить российских руководителей в ошибочности их представлений о том, что они могут угрожать Америке эскалацией конфликта, не опасаясь адекватного ответа с ее стороны? Эти специалисты утверждают, что США выполнят свои обязательства перед союзниками. Москва должна знать, что ни Вашингтон, ни Брюссель не отступят перед такими угрозами. Но при этом они говорят и о том, что установка на БРПЛ новых боеголовок существенно повысит риск возникновения ядерной войны, поскольку у Вашингтона исчезнут определенные ограничения на принятие решений о применении ядерного оружия в том или ином конфликте. Некоторые эксперты указывают и на то, что сегодня не существует разрыва в боевых возможностях США и их вероятных противников. Некоторые из них отмечают и тот факт, что на вооружении ВВС США и их союзников по НАТО уже состоят крылатые ракеты и ядерные бомбы с небольшими зарядами.

На аргументы своих оппонентов сторонники положений и выводов ОЯП отвечают, что маломощные БРПЛ имеют повышенную живучесть и высокую вероятность поражения объектов противника, а доставка ракет к цели самолетами ВВС менее надежна, так как самолеты в значительной мере подвержены воздействию средств ПВО противника. Они также напоминают об опыте развертывания ВС США ракет с небольшими ядерными зарядами во времена холодной войны, который свидетельствует об отсутствии доказательств того, что Пентагон будет применять эти ракеты только потому, что они у него есть.

Сторонники и противники включения в ядерный арсенал США БРПЛ с маломощными зарядами поспорили и по вопросу – останутся ли боевые действия, в которых будут применяться такие ракеты, ограниченной войной или они неизбежно перейдут в полномасштабное ядерное столкновение. В последнем издании ОЯП содержатся утверждения специалистов МО о том, что в российской военной доктрине допускается ограниченное использование ядерного оружия, если в обычном конфликте Москве будет грозить поражение, и о том, что США должны обладать необходимыми возможностями, чтобы ответить угрозой нанесения ограниченного ответного удара и обеспечить сдерживание России.

Критики подобных аналитических выкладок обзора утверждают, что такого понятия, как "ограниченная ядерная война", просто не существует. Они заявляют, что любое использование ядерных средств приведет к снятию всяких ограничений на масштабность конфликта. Даже в том случае, если количество использованных ядерных ракет будет небольшим, а их боеголовки будут оснащены маломощными зарядами, ущерб противостоящей стороне будет огромным. Эти эксперты также утверждают, что даже ограниченное использование ядерных снарядов ведет к риску глобальной катастрофы.

Одни специалисты, принимающие участие в дискуссии, оспаривают заявление своих оппонентов, что ядерная война не может быть ограниченной. Другие же, наоборот, полагают, что применение ядерного оружия малой мощности не приведет к риску использования более мощных МБР, и поэтому поддерживают идею создания таких боеголовок малой мощности. Они считают, что российские лидеры уверены в своей правомочности ограниченного использования ядерных вооружений и в том, что это обеспечит сдерживание США от ответного удара мощными средствами. Развертывание Пентагоном БРПЛ с небольшими ядерными зарядами имеет своей целью среди прочего убедить Кремль, что США не только должным образом ответят на ограниченную ядерную атаку, но и обеспечат сдерживание России.

В проходящих дискуссиях о содержании ОЯП некоторые аналитики выражают несогласие с выводами составителей ОЯП о снижении Россией порога применения ядерных средств, поскольку для такого заключения нет достаточных доказательств. Они утверждают, что вероятность нанесения РФ и КНДР предупредительного ядерного удара связана не с силовой ядерной стратегией этих стран, направленной на ядерное сдерживание США, а с их озабоченностью превосходством Пентагона в обычных вооружениях. Эти страны могут применить ядерные средства только в том случае, если будут не способны одержать победу в обычной войне.

Некоторые специалисты в области ядерных вооружений заявляют, что установка на БРПЛ боеголовок малой мощности приведет к возникновению "дискриминационной проблемы". В этом случае соответствующие службы ВС таких противников США, как Россия, будут не в состоянии в ходе конфликта установить, что ядерные ракеты, запущенные с американских подлодок, оснащены маломощными боеголовками и не являются частью полномасштабного нападения США. С точки зрения таких специалистов, нанесение США ограниченного ядерного удара с целью обеспечения контроля эскалации регионального конфликта может привести, в силу ошибочных оценок данных системами предупреждения о ракетном нападении (СПРН) и недостатков в их точности, к принятию Москвой решения о нанесении ответного удара всеми силами и средствами СЯС.

Противники таких оценок утверждают, что политика США в области "ограниченного применения ядерного оружия" исторически базировалась и продолжает базироваться на том, что ТТХ российских СПРН позволяют им отличать единичные запуски баллистических ракет от полномасштабной ядерной атаки. Они утверждают, что российские лидеры не будут принимать решений об ответном ядерном ударе до получения соответствующих достоверных данных. Эксперты, придерживающиеся такой точки зрения, говорят, что новизна "дискриминационной проблемы" значительно завышена.

Некоторые эксперты говорят о том, что американские ПЛАРБ после запуска одной или нескольких ракет малой мощности становятся уязвимы для средств противолодочной обороны (ПЛО) противника, поскольку фиксируются координаты их дислокации. Другие специалисты им возражают, утверждая, что американские ПЛАРБ имеют достаточно высокую скорость и могут быстро покидать районы пуска ракет, что значительно расширяет зону их поиска средствами ПЛО и существенно затрудняет возможность точного определения их местоположения для последующего уничтожения.

Вопрос о возможном снижении сопутствующего ущерба при нанесении удара БРПЛ с новыми боеголовками тоже стал предметом спора специалистов. Американские военные, основываясь на международных законах о вооруженных конфликтах, выступают за предоставление президенту США таких средств ядерного нападения, применение которых приведет к минимальным последствиям. Более того, некоторые эксперты указали на целесообразность разработки "принципа ядерной необходимости", в соответствии с которым соответствующие службы Пентагона должны будут планировать использование ракет малой мощности только в тех случаях, когда укрепленные или подземные объекты противника не могут быть уничтожены обычными вооружениями. По их мнению, БРПЛ с боеголовками малой мощности как раз и обеспечат решение этой задачи.

Противники такого мнения убеждены в том, что принятие на вооружение боеголовок малой мощности и снижение уровня ограничений на использование ядерного оружия на самом деле только повышают риск применения таких вооружений в обычных конфликтах. Они утверждают, что реализация таких планов ведет только к повышению риска возникновения ядерной войны, а их следствием, в нарушение международных норм о вооруженных конфликтах, станут огромные разрушения.

РЕАКЦИЯ РОССИИ

Согласно официальным заявлениям Вашингтона, новые термоядерные боеголовки создаются как более эффективный инструмент сдерживания России в ядерной сфере. Специалисты Пентагона считают, что заряды W76-2 смогут стать эффективным ответом на российские преимущества в сфере тактического ядерного оружия (ТЯО), а также позволят расширить круг задач морского компонента СЯС. Кроме того, их принятие на вооружение позволит продлить сроки службы уже существующих изделий.

Россия считает новое оружие США большой угрозой миру на земле. По мнению Москвы создание маломощных ядерных или термоядерных зарядов значительно понижает порог применения ядерного оружия. Использование ракет с такими боеголовками в боевой обстановке может привести к весьма негативным последствиям.

Естественно, Вашингтон практически никак не реагирует на критику со стороны России и продолжает выполнять поставленные задачи. В связи с этим появление боевых частей W76-2 ставит на повестку дня целый ряд вопросов: станут ли они реальным средством предотвращения ядерной войны, позволят ли сократить оборонные расходы Америки или только повысят реальную угрозу сохранению мира на планете?

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что создание ядерных боеголовок пониженной мощности существенно повышает вероятность ядерной войны. Так он еще два месяца назад прокомментировал сообщения о начале промышленного производства боеголовок W76-2. Эксперты говорят о высоких рисках новой ядерной стратегии Пентагона.

Производство в США боеголовок W76-2 снижает порог применения ядерного оружия и увеличивает риск ядерного конфликта, заявил глава МИД РФ на пресс-конференции. "Эта тема уже была включена в прошлогодний обзор политики Вашингтона в ядерной сфере. Уже тогда мы выражали серьезную озабоченность по поводу того, что разработка таких боеприпасов малой мощности понижает порог применения ядерного оружия и, конечно же, повышает риск ядерного конфликта. Как мы понимаем, это положение переведено на язык практических действий. Безусловно, это не добавляет безопасности современному миру", – констатировал Лавров.

Министр также отметил, что Москва ожидает реакции европейских стран на производство американской стороной новых ядерных боеголовок. "Предыдущие односторонние действия США Европа вольно или невольно поддерживала и подыгрывала им. Имею в виду и односторонний выход США из Договора по ПРО, начало развертывания глобальной ПРО США, в том числе в ее натовском компоненте на Европейском континенте. Имею также в виду разрушение Соединенными Штатами Договора о ракетах средней и меньшей дальности, которое произошло при фактической поддержке всего Североатлантического альянса", – заявил глава МИД РФ.

Лавров напомнил представителям прессы и о том, что предложение России возобновить диалог с США по стратегической стабильности "остается на столе переговоров, которые, к сожалению, пока не начались".

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"