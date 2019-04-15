Робот "Федор" передан в Роскосмос для изучения его применения в пилотируемых программах

Это было сделано для исследования возможности применения робота в пилотируемых программах, отметил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Человекоподобный робот "Федор" передан в Роскосмос и Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" для изучения его возможного применения в пилотируемых программах России, сообщил в четверг глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"FEDOR - антропоморфный робот-спасатель, разрабатываемый НПО "Андроидная техника" и ФПИ [Фонд перспективных исследований], передан государственной корпорации "Роскосмос" и РКК "Энергия" для исследования возможности его применения в пилотируемых программах", - написал Рогозин в своем Twitter.

По его словам, сейчас идет обучение робота навыкам мелкой моторики.

Человекоподобный робот "Федор" был создан компанией "Андроидная техника" и ФПИ по техническому заданию МЧС России. Демонстрационный образец робота по проекту "Спасатель" изготовили в 2016 году. Первоначально он был известен под условным названием "Аватар", но затем получил собственное имя - FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research - "Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований"). В 2018 году был создан выставочный образец "Федора" для ВДНХ.