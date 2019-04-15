Войти
15.04.2019
ТАСС

Робот "Федор" передан в Роскосмос для изучения его применения в пилотируемых программах

260
0
0
Робот "Федор"
Робот "Федор".
Источник изображения: Александр Овчаров / РИА Новости

Это было сделано для исследования возможности применения робота в пилотируемых программах, отметил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Человекоподобный робот "Федор" передан в Роскосмос и Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" для изучения его возможного применения в пилотируемых программах России, сообщил в четверг глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"FEDOR - антропоморфный робот-спасатель, разрабатываемый НПО "Андроидная техника" и ФПИ [Фонд перспективных исследований], передан государственной корпорации "Роскосмос" и РКК "Энергия" для исследования возможности его применения в пилотируемых программах", - написал Рогозин в своем Twitter.

По его словам, сейчас идет обучение робота навыкам мелкой моторики.

Человекоподобный робот "Федор" был создан компанией "Андроидная техника" и ФПИ по техническому заданию МЧС России. Демонстрационный образец робота по проекту "Спасатель" изготовили в 2016 году. Первоначально он был известен под условным названием "Аватар", но затем получил собственное имя - FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research - "Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований"). В 2018 году был создан выставочный образец "Федора" для ВДНХ.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Фёдор
Компании
АТ НПО
МЧС
Роскосмос
ФПИ
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Робот
Похожие новости
12.04.2019
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
07.03.2019
Роскосмос прорабатывает варианты полета в космос роботов на платформе F.E.D.O.R. как на "Союзе", так и на "Федерации"
17.12.2018
Виталий Давыдов: испытания жидкостного дыхания человека уже не за горами
25.09.2017
Первый образец новой интеллектуальной системы связи для "Федерации" появится в 2018 году
12.10.2016
Космический "Аватар" : на что способен новый робот-спасатель FEDOR
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.04 12:18
  • 13
Защита эскизного проекта среднего транспортного самолета Ил-276 состоится весной 2019 года
  • 15.04 12:16
  • 147
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 15.04 11:58
  • 4
Aurus одинокий: кабриолеты не готовы к Параду Победы
  • 15.04 11:53
  • 3
Источник: Шойгу и Салюков проведут смотр войск на параде Победы на кабриолетах Aurus
  • 15.04 11:44
  • 1
Россия в ожидании новой революции
  • 15.04 11:25
  • 1
Выборных назначен замгендиректора "Ростеха", будет курировать диверсификацию и взаимодействие с ТЭК
  • 15.04 11:16
  • 3
Антигравитатор на колесах
  • 15.04 11:01
  • 5
ВС Ирака получили новую партию российских танков Т-90С
  • 15.04 10:57
  • 33
Турция может стать одним из первых заказчиков Су-57
  • 15.04 10:36
  • 2
Амурская твердыня
  • 15.04 10:32
  • 1
«Мы добирались до орбитальной станции двое суток»
  • 15.04 10:20
  • 1
"Федерация" может стать "Орлом" или "Аистом"
  • 15.04 10:16
  • 1
Сирийские С-300 не смогли отразить атаку израильской авиации
  • 15.04 10:14
  • 6
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 15.04 09:40
  • 11
На самолеты-амфибии Бе-200 установят российские двигатели ПД-10 - газета