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12.04.2019
ЦАМТО

В.Путин: современное высокоточное и мощное оружие определяет уже сейчас и будет определять в будущем облик российских ВС

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Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард"
Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард".
Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

ЦАМТО, 11 апреля. Современное высокоточное и мощное оружие определяет уже сейчас и будет определять в будущем облик российских ВС, заявил президент России Владимир Путин на церемонии представления главе государства высших офицеров и прокуроров по случаю их назначения на вышестоящие должности.

Обращаясь к аудитории, президент отметил: "Вы знаете, какая масштабная, планомерная работа ведется все последние годы по комплексному развитию армии и флота, насыщению войск передовой техникой. Так, ракетный комплекс "Авангард" с планирующим крылатым блоком – наша гиперзвуковая система межконтинентальной дальности – серьезно усилит мощь РВСН. Успешно проходят завершающие испытания межконтинентальной тяжелой ракеты "Сармат", поставлены на боевое дежурство, как вы знаете, гиперзвуковой комплекс "Кинжал" и лазерная система "Пересвет".

В.Путин подчеркнул, что "современными видами вооружения предстоит оснастить новые надводные корабли и атомные подводные лодки Военно-морского флота, в том числе гиперзвуковой ракетой "Циркон", которая по своей дальности и скорости также не имеет аналогов в мире".

По словам президента, "именно такое, современное высокоточное и мощное оружие определяет уже сейчас и будет определять в будущем облик российских Вооруженных Сил. И поэтому еще выше становятся требования к подготовке личного состава, к качеству и интенсивности боевой учебы. Нам нужен настоящий сплав ратных традиций российского воинства и самых современных, передовых знаний, технологий, умений эффективно их применить".

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Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Кинжал ЗРК
Сармат МБР
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
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