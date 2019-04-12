Тайвань намерен приобрести в США 66 истребителей F-16V "Вайпер"

ЦАМТО, 11 апреля. МНО Тайваня 6 апреля заявило, что планы закупки 66 истребителей F-16V в США остаются в силе, несмотря на сообщения о том, что Вашингтон приостановил переговоры о продаже в ожидании торговых переговоров с Пекином.

В заявлении МНО Тайваня говорится, что письмо с запросом о поставке новых истребителей ранее было отправлено в США и сейчас процедурные вопросы реализуются в соответствии с графиком.

Заявление МНО Тайваня было опубликовано после появления 5 апреля в журнале Time информации о том, что администрация Трампа приостановила продажу, поскольку представители США и Китая в настоящее время согласовывают последние детали торгового соглашения. Тем не менее, представители Тайваня уверены, что продажа истребителей будет одобрена после подписания этого договора.

Министр обороны Тайваня Йен Тех-Фа (Yen Teh-fa) 10 апреля официально подтвердил, что Министерство национальной обороны 27 февраля направило в США письмо с запросом о возможности закупки (LOR – letter of request) истребителей F-16V "Вайпер" в соответствии с полученной рекомендацией. Министр заявил, что МНО намерено приобрести 66 самолетов F-16V и рассчитывает к июлю получить письмо с предложением и принятием предложения.

В свою очередь, начальник штаба ВВС Тайваня Лю Чжэнь-юань (Liu Jen-yuan) сообщил в парламенте, что правительство США должно проинформировать Конгресс о своем решении в течение 150 дней, а поскольку запрос был отправлен в феврале, Конгресс будет уведомлен к июлю.

Он также опроверг слухи о том, что Тайвань покупает F-16V по цене, в 1,5 раза превышающей обычную стоимость, заявив, что самолеты будут приобретены по той же цене, которая предложена и другим государствам.

Если сделка будет одобрена, она станет первым с 1992 года случаем продажи F-16 Тайваню и существенно повысит обороноспособность острова.

Хотя у США имеются законные обязательства по защите Тайваня, ранее американское руководство не давало разрешения на продажу острову новых истребителей.

По мнению военных экспертов, новая версия F-16V оснащена РЛС AN/APG-83, способна нести широкий спектр ракет класса "воздух-воздух" и с большей эффективностью может противостоять угрозе воздушного удара с материка с применением самолетов Су-35 и J-10.

По данным тайваньского агентства CNA, истребители, вероятно, будут поставлены, начиная с 2023 года.