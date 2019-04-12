Войти
12.04.2019
ЦАМТО

Тайвань намерен приобрести в США 66 истребителей F-16V "Вайпер"

481
0
-1
Истребитель F-16V
Истребитель F-16V.
Источник изображения: taiwannews.com.tw

ЦАМТО, 11 апреля. МНО Тайваня 6 апреля заявило, что планы закупки 66 истребителей F-16V в США остаются в силе, несмотря на сообщения о том, что Вашингтон приостановил переговоры о продаже в ожидании торговых переговоров с Пекином.

В заявлении МНО Тайваня говорится, что письмо с запросом о поставке новых истребителей ранее было отправлено в США и сейчас процедурные вопросы реализуются в соответствии с графиком.

Заявление МНО Тайваня было опубликовано после появления 5 апреля в журнале Time информации о том, что администрация Трампа приостановила продажу, поскольку представители США и Китая в настоящее время согласовывают последние детали торгового соглашения. Тем не менее, представители Тайваня уверены, что продажа истребителей будет одобрена после подписания этого договора.

Министр обороны Тайваня Йен Тех-Фа (Yen Teh-fa) 10 апреля официально подтвердил, что Министерство национальной обороны 27 февраля направило в США письмо с запросом о возможности закупки (LOR – letter of request) истребителей F-16V "Вайпер" в соответствии с полученной рекомендацией. Министр заявил, что МНО намерено приобрести 66 самолетов F-16V и рассчитывает к июлю получить письмо с предложением и принятием предложения.

В свою очередь, начальник штаба ВВС Тайваня Лю Чжэнь-юань (Liu Jen-yuan) сообщил в парламенте, что правительство США должно проинформировать Конгресс о своем решении в течение 150 дней, а поскольку запрос был отправлен в феврале, Конгресс будет уведомлен к июлю.

Он также опроверг слухи о том, что Тайвань покупает F-16V по цене, в 1,5 раза превышающей обычную стоимость, заявив, что самолеты будут приобретены по той же цене, которая предложена и другим государствам.

Если сделка будет одобрена, она станет первым с 1992 года случаем продажи F-16 Тайваню и существенно повысит обороноспособность острова.

Хотя у США имеются законные обязательства по защите Тайваня, ранее американское руководство не давало разрешения на продажу острову новых истребителей.

По мнению военных экспертов, новая версия F-16V оснащена РЛС AN/APG-83, способна нести широкий спектр ракет класса "воздух-воздух" и с большей эффективностью может противостоять угрозе воздушного удара с материка с применением самолетов Су-35 и J-10.

По данным тайваньского агентства CNA, истребители, вероятно, будут поставлены, начиная с 2023 года.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
F-16
J-10
Су-35
Похожие новости
05.12.2018
Самолеты против США
09.08.2017
Спрос на классику возрос: перспективы рынка истребителей в ожидании 5-го поколения
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
20.05.2014
Американские системы вооружений, которых должен бояться Китай ("The National Interest", США)
15.01.2014
Китай: покупает, копирует, производит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.04 23:44
  • 7728
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.04 22:29
  • 4
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
  • 12.04 22:16
  • 2
Россия укрепляет объединённую систему ПВО новыми странами
  • 12.04 22:05
  • 1
Украину назвали "Троянским конем" в возможной войне США с Россией
  • 12.04 21:40
  • 6
Израильский аппарат "Берешит" совершил последний маневр и готов к прилунению
  • 12.04 21:26
  • 3
Россия впервые применила в Сирии ударный беспилотник (Видео)
  • 12.04 21:12
  • 2
Российская армия получит новые средства ПВО
  • 12.04 20:59
  • 112
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 12.04 20:57
  • 279
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 12.04 20:13
  • 1863
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.04 19:30
  • 9
50-мм пушка Enhanced Bushmaster III для перспективной боевой машины пехоты армии США
  • 12.04 18:46
  • 25
Турция может стать одним из первых заказчиков Су-57
  • 12.04 17:21
  • 13
Сердюков оценил отсталость авиастроения России
  • 12.04 17:01
  • 76
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 12.04 16:28
  • 3
Россия запатентовала скоростной корабль с двойным боекомплектом