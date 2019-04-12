В Подмосковье прошла вторая планирующая конференция с представителями иностранных государств по подготовке АрМИ-2019

ЦАМТО, 11 апреля. В Конгрессно-выставочном центре парка "Патриот" 10-11 апреля под руководством Минобороны РФ прошла вторая планирующая конференция с представителями иностранных государств по подготовке АрМИ-2019.

В работе конференции приняли участие около 150 представителей военных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Китая, Индии, Узбекистана, Монголии, на территории которых будут проведены ряд конкурсов, а также военные атташе из 40 стран Азии, Африки, Европы и Америки.

На конференции военным атташе иностранных государств представителями стран-организаторов конкурсов доведены места и порядок проведения практических этапов конкурсов в ходе АрМИ-2019, условия приема иностранных команд, порядок материально-технического, бытового, медицинского обеспечения, порядок пересечения границы эшелонами с военной и специальной техникой, использования специального оборудования, а также порядок работы представителей средств массовой информации.

Кроме того, в рамках планирующей конференции состоялось 2-е заседание Международного организационного комитета по подготовке АрМИ-2019, на котором организаторы игр обсудили ряд организационных моментов, связанных с положениями о конкурсах и судействе, работе главной судейской коллегии и технической комиссии.

Армейские международные игры пройдут в период с 3 по 17 августа 2019 года. В ходе Игр состоится 32 международных конкурса.

Конкурсы АрМИ-2019 примут 10 государств (Российская Федерация, Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Монголия, Республика Узбекистан и Республика Индия).

На территории КНР планируется провести четыре конкурса: "Суворовский натиск", "Безопасная среда", "Мастер оружейник", "Чистое небо". На территории Республики Казахстан пройдут три конкурса: "Мастера артиллерийского огня", "Уверенный прием", "Соколиная охота". В Армении пройдет конкурс "Воин мира". Республика Беларусь примет конкурсы "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда". Иран изъявил желание провести конкурсы "Глубина" и "Дорожный патруль". Азербайджанская Республика проведет конкурс экипажей надводных кораблей "Кубок моря". Республика Индия впервые примет конкурс "Отличники войсковой разведки". На территории Монголии состоится новый конкурс "Конный марафон". Республика Узбекистан проведет "Военно-медицинскую эстафету".

В настоящее время уже получено подтверждение об участии от 30 стран, которые готовы выставить 206 команд, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.