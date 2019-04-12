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12.04.2019
РИА Новости

В АрМИ-2019 планируют принять участие не менее 30 стран

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"Армейские международные игры"
"Армейские международные игры".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Не менее 30 стран примут участие в юбилейных пятых Армейских международных играх в 2019 году, ожидается 206 команд, сообщил в четверг департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В настоящее время уже получено подтверждение об участии от 30 стран, которые готовы выставить 206 команд", - говорится в сообщении.

АрМИ пройдут в 2019 году в пятый раз. Конкурсы будут проводиться на территории 10 государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана. Организаторы ожидают участия более 6 тысяч военнослужащих. Финальные состязания АрМИ-2019 пройдут с 3 по 17 августа.

На территории КНР планируется провести четыре конкурса - "Суворовский натиск", "Безопасная среда", "Мастер оружейник", "Чистое небо". В Казахстане пройдут конкурсы "Мастера артиллерийского огня", "Уверенный прием" и "Соколиная охота". Белоруссия примет конкурсы "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда". В Иране пройдут "Глубина" и "Дорожный патруль". По одному конкурсу пройдет в Азербайджане, Индии, Армении, Монголии и Узбекистане.

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Азербайджан
Армения
Белоруссия
Индия
Иран
Казахстан
Китай
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