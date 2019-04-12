Рогозин назвал цель высадки американцев на Луне

Американцы возвращаются на Луну для выполнения задач военного характера, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По словам руководителя госкорпорации, он не понимает, зачем снова возвращаться к реализации лунной программы, если астронавты США уже были на Луне.

"Мы же понимаем, что и в прошлые десятилетия, и сейчас часто такого рода операции в космосе являются некоей ширмой для проведения неких недекларируемых операций", — рассказал он в интервью сайту kp.ru. "Космос бывает не только гражданским", — напомнил Рогозин.

Глава "Роскосмоса" допустил, что астронавты США могут проводит на спутнике Земли представляющие интерес для военных эксперименты. Полеты к Луне могут использоваться США для отработки новых технологий, сказал он, передает "Федеральное агентство новостей".

В конце марта вице-президент США Майкл Пенс представил новую космическую программу США. Согласно этому плану, американские астронавты высадятся на поверхность Луны в районе Южного полюса до конца 2024 года. Спустя еще четыре года они обеспечат постоянное присутствие на естественном спутнике Земли.

Впервые посадку на Луну осуществил американский пилотируемый космический корабль "Аполлон-11". 20 июля 1969 года командир экипажа Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия на видимой стороне Луны.