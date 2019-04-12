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12.04.2019
Известия.ru

Рогозин назвал цель высадки американцев на Луне

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Американцы возвращаются на Луну для выполнения задач военного характера, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По словам руководителя госкорпорации, он не понимает, зачем снова возвращаться к реализации лунной программы, если астронавты США уже были на Луне.

"Мы же понимаем, что и в прошлые десятилетия, и сейчас часто такого рода операции в космосе являются некоей ширмой для проведения неких недекларируемых операций", — рассказал он в интервью сайту kp.ru. "Космос бывает не только гражданским", — напомнил Рогозин.

Глава "Роскосмоса" допустил, что астронавты США могут проводит на спутнике Земли представляющие интерес для военных эксперименты. Полеты к Луне могут использоваться США для отработки новых технологий, сказал он, передает "Федеральное агентство новостей".

В конце марта вице-президент США Майкл Пенс представил новую космическую программу США. Согласно этому плану, американские астронавты высадятся на поверхность Луны в районе Южного полюса до конца 2024 года. Спустя еще четыре года они обеспечат постоянное присутствие на естественном спутнике Земли.

Впервые посадку на Луну осуществил американский пилотируемый космический корабль "Аполлон-11". 20 июля 1969 года командир экипажа Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия на видимой стороне Луны.

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