Черноморский флот назвал маневры НАТО "хорошим подспорьем" для своих учений

Матрос на сторожевом корабле "Ладный" на военно-морской базе Черноморского флота РФ в Севастополе.

Российские корабли, таким образом, получили возможность отработать задачи в "условиях реальной обстановки", отметили в отделе информационного обеспечения ЧФ

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие различных подразделений Черноморского флота получили возможность отрабатывать учебные задачи в "условиях реальной обстановки" благодаря тому, что в Черном море проходят учения НАТО, сообщили журналистам в четверг в отделе информационного обеспечения ЧФ.

"Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на фоне учения объединенных военно-морских сил НАТО "Морской щит - 2019", которое послужило хорошим подспорьем для отработки силами Черноморского флота учебно-боевых задач по своему предназначению в условиях реальной обстановки", - говорится в сообщении.

Два корабля НАТО - фрегат королевских Военно-морских сил Канады и Военно-морских сил Испании - сейчас находятся в порту Одессы, куда прибыли 1 апреля. Как ранее сообщали в посольстве Канады на Украине, они должны провести встречи с украинскими моряками, а также с представителями городских властей. Для жителей Одессы должно быть организовано посещение фрегатов.

В период с 5 по 13 апреля ВМС Румынии проводят масштабные международные военно-морские учения Sea Shield 19 в румынских территориальных водах и международных водах Черного моря.