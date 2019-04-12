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12.04.2019
Военно-промышленный курьер

Барк "Седов" не пустили в Эстонию, заподозрив в нем тайное оружие России

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Источник изображения: vpk-news.ru

Эстонские власти решили лишить жителей и гостей Таллина возможности побывать в гостях у российских моряков знаменитого барка "Седов". Стало известно о решении эстонского МИДа не пускать российский парусник в воды республики.

Как сообщает "Sputnik Эстония", капитан-наставник барка "Седов" Михаил Новиков подтвердил информацию о том, что МИД Эстонии отказал кораблю в заходе в Таллин - причем, без всякого объяснения причин. По его словам, на дальнейшие навигационные планы самого "Седова" решение эстонского МИД никак не повлияет, и судно продолжило свой путь без захода в Таллинн.

Посольство России в Эстонии выступило с заявлением по поводу отказа паруснику "Седов" в заходе в территориальные воды Эстонии. Российские дипломаты расценили этот шаг, как недружественный акт эстонских властей, осуществленный накануне предстоящей поездки в Москву президента Керсти Кальюлайд.

"В памяти у многих жителей эстонской столицы остался прошлогодний заход в порт Таллина двух российских парусников – "Седов" и "Мир", что стало настоящим праздником для таллинцев, побывавших с экскурсией на борту обоих судов. Прибытия преобразившегося после ремонта и восстановившего свой первоначальный вид парусника "Седов" ожидали в Таллине с нескрываемым терпением и сейчас. Легко представить огромное разочарование, которое испытают местные жители, узнав о сделанном запрете", - отметили российские дипломаты.

В марте Департамент внешней разведки Эстонии опубликовал ежегодный рапорт обзора угроз международной безопасности. Данный 67-страничный документ почти полностью посвящен России и исходящим от нее угрозам.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Россия
Эстония
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1 комментарий
№1
12.04.2019 16:15
Пора полностью закрыть границу с Эстонией и ввести полное эмбарго с ней,так как это фашистское террористическое государство..больное русофобией
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