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12.04.2019
Интерфакс-АВН

Казахстан не исключает вывода города Байконур из-под аренды России

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Пуск РН "Союз-ФГ" с ТГК "Прогресс МС-10" с Байконура
Пуск РН "Союз-ФГ" с ТГК "Прогресс МС-10" с Байконура.
Источник изображения: © Пресс-служба Роскосмоса | Перейти в фотобанк

Нур-Султан. 11 апреля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Вопрос о выводе из-под российской аренды города Байконур рассматривается в казахстанских госорганах, заявил вице-министр по цифровизации, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургожин.

"Хочу подчеркнуть, что вопрос поэтапного вывода города Байконур из аренды - он на повестке дня казахстанской стороны стоит. Мы его внимательно сейчас обсуждаем внутри казахстанских государственных органов, плюсы и минусы данной ситуации, данного выхода", - сказал М.Нургожин в четверг на пленарном заседании сената Казахстана, отвечая на вопрос депутата о возможности вывода из-под российской аренды города Байконур.

"Предварительно, с руководством "Роскосмоса" мы тоже эти вопросы в устном порядке обсуждали. Это непростой вопрос, есть свои минусы и плюсы, мы по этому поводу отдельно вам готовы доложить после проведения ряда обсуждений", - добавил он.

Сенат в четверг принял закон "О ратификации протокола о внесении изменения в соглашение между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года".

Протокол был подписан 26 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге.

Протокол предусматривает включение в перечень госорганов, функционирующих в городе Байконур, дополнительно 10 подразделений госорганов Казахстана.

"Это подразделение комитета казначейства, отдел занятости и социальных программ, подразделения пограничной службы и другие. Раньше в этом соглашении было закреплено только восемь госорганов в городе Байконур - суд, прокуратура, подразделения аэрокосмического комитета, спецпредставитель президента Казахстана на комплексе Байконур и другие. Необходимо законодательно закрепить данные дополнительные 10 госорганов в соглашении", - пояснял ранее министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев.

Комплекс "Байконур" Россия арендует у Казахстана. Комплекс состоит из города Байконур и одноименного космодрома. В городе проживает более 76,5 тыс. человек, из них около 60% - граждане Казахстана, около 37% - граждане России. Глава администрации Байконура назначается указами президентов России и Казахстана.

В городе функционируют российские органы власти, в том числе городская администрация, муниципальные предприятия и учреждения и структуры, обеспечивающие правопорядок.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Ан-26
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
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