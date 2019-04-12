Американский военный опроверг угрозу нападения России на Запад

Угрозы нападения России на Европу не существует, поэтому нет необходимости размещать американские войска в этом регионе, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

"Никакие российские армии не собираются на границах Европы, готовясь, напасть на Запад и завоевать Европу. Ничего такого нет", – приводит его слова РИА "Новости".

В эфире телеканала Fox News он также отметил, что Китай не собирается нападать на Юго-Восточную Азию, вторгаться во Вьетнам и Таиланд.

По его словам, размещение американских войск выгодно лишь узкому кругу людей, "правящему классу", который получают за счет этого огромную прибыль.

"Существующие лобби располагают колоссальными деньгами и платят людям на Капитолийском холме огромные суммы за поддержку любых проектов, предусматривающих размещение воинских контингентов за океаном. Военное присутствие за океаном – это их кассовый аппарат", – добавил военный.

В Кремле ранее предостерегали Запад от фраз даже о гипотетическом нападении России на кого-либо, а в МИД России подчеркивали, что наша страна "показывает оружие", чтобы не допустить повторения конфликтов ХХ века и продемонстрировать россиянам, что они защищены от внешних угроз.

Ольга Никитина