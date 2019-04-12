Войти
12.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Американский военный опроверг угрозу нападения России на Запад

540
0
+2
Военнослужащие Армии США
Военнослужащие Армии США.
Источник изображения: www.belvpo.com

Угрозы нападения России на Европу не существует, поэтому нет необходимости размещать американские войска в этом регионе, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

"Никакие российские армии не собираются на границах Европы, готовясь, напасть на Запад и завоевать Европу. Ничего такого нет", – приводит его слова РИА "Новости".

В эфире телеканала Fox News он также отметил, что Китай не собирается нападать на Юго-Восточную Азию, вторгаться во Вьетнам и Таиланд.

По его словам, размещение американских войск выгодно лишь узкому кругу людей, "правящему классу", который получают за счет этого огромную прибыль.

"Существующие лобби располагают колоссальными деньгами и платят людям на Капитолийском холме огромные суммы за поддержку любых проектов, предусматривающих размещение воинских контингентов за океаном. Военное присутствие за океаном – это их кассовый аппарат", – добавил военный.

В Кремле ранее предостерегали Запад от фраз даже о гипотетическом нападении России на кого-либо, а в МИД России подчеркивали, что наша страна "показывает оружие", чтобы не допустить повторения конфликтов ХХ века и продемонстрировать россиянам, что они защищены от внешних угроз.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Китай
Россия
США
Таиланд
Похожие новости
26.03.2013
«Вертолеты России» покажут новинки на выставке LIMA-2013
23.04.2012
Под боком у дракона
10.02.2012
Объем мировых контрактов, заключенных на импорт ПВН в 2008-2011 гг., составил около 247 млрд долларов
18.01.2012
Год 2011-й: геополитические итоги
04.10.2010
Индонезия стремится развивать ВТС с Россией, не забывая о диверсификации поставщиков вооружений
19.09.2008
На Международном Салоне вооружения и военной техники «МВСВ-2008» присутствовали деловые посетители из 77 стран
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.04 23:44
  • 7728
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.04 22:29
  • 4
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
  • 12.04 22:16
  • 2
Россия укрепляет объединённую систему ПВО новыми странами
  • 12.04 22:05
  • 1
Украину назвали "Троянским конем" в возможной войне США с Россией
  • 12.04 21:40
  • 6
Израильский аппарат "Берешит" совершил последний маневр и готов к прилунению
  • 12.04 21:26
  • 3
Россия впервые применила в Сирии ударный беспилотник (Видео)
  • 12.04 21:12
  • 2
Российская армия получит новые средства ПВО
  • 12.04 20:59
  • 112
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 12.04 20:57
  • 279
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 12.04 20:13
  • 1863
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.04 19:30
  • 9
50-мм пушка Enhanced Bushmaster III для перспективной боевой машины пехоты армии США
  • 12.04 18:46
  • 25
Турция может стать одним из первых заказчиков Су-57
  • 12.04 17:21
  • 13
Сердюков оценил отсталость авиастроения России
  • 12.04 17:01
  • 76
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 12.04 16:28
  • 3
Россия запатентовала скоростной корабль с двойным боекомплектом