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11.04.2019
ТАСС

В РАН считают, что авторы первого снимка черной дыры достойны Нобелевской премии

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Здание президиума РАН
Здание президиума Российской академии наук. Фото: Валерий Мельников.
Источник изображения: http://ria.ru/

Сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что снимок стал самым важным научным открытием года

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Первый в истории снимок черной дыры является результатом, достойным Нобелевской премии по физики, считает ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев.

Изображение было представлено в среду. Оно стало результатом проекта Event Horizon Telescope ("Телескоп горизонта событий"), объединившего восемь радиотелескопов по всему миру, в том числе в США, Мексике, Чили, Испании и Франции.

"Это будет самым важным научным открытием этого года. Это результат уровня Нобелевской премии", - сказал Докучаев в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Он пояснил, что до сих пор прямых доказательств реальности черных дыр не было. "Наконец-то получено прямое доказательство существования черных дыр. Я думаю, два или три человека [из коллектива ученых] - явные кандидаты [на Нобелевскую премию], это один из труднейших экспериментов, произведенных в физике", - считает специалист.

Докучаев также выразил сожаление в связи с тем, что Россия не смогла принять участие в Event Horizon Telescope. "Для того чтобы участвовать в этом проекте, нужно иметь радиотелескоп миллиметрового диапазона. К сожалению, в России нет ни одного такого телескопа, это зеркало 15-20 метров в диаметре", - сказал он.

Объект, чье изображение получили ученые, расположен в галактике M87, примерно на 53,5 млн световых лет от Земли. Его масса в 6,5 млрд раз превышает массу Солнца. Наблюдения за ним были проведены в апреле 2017 года, однако на обработку полученных данных потребовалось два года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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