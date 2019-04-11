Противостоять "соперникам": Пентагон будет обороняться из космоса

В Пентагоне заявили об "угрозе" со стороны России и Китая в космосе

Исход следующего военного конфликта в мире будет зависеть от сил сторон в космосе, завяли в Пентагоне. Там обратили внимание, что на в настоящее время главными "соперниками" США в этой сфере являются Россия и Китай, поэтому Вашингтон намерен ускоренно развивать свои силы в области космической безопасности. На данный момент это один из самых значимых пунктов политики американского оборонного ведомства.

В США предположили, что исход следующего крупного конфликта в мире будет зависеть от эффективности вооружения сторон в космосе. По этой причине Вашингтон намерен быстро наращивать свои космические силы, заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан на Космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс.

Он отметил, что в настоящее время "соперники" США размещают в космосе вооружения, способные поразить имеющиеся там боевые орудия американской стороны.

Этими "соперниками", по его убеждению, являются Китай и Россия, осуществляющие милитаризацию космического пространства якобы с целью поставить под угрозу силы США.

"В то же время в ООН обе страны выступают за заключение международных соглашений, которые, как мы знаем, они не станут соблюдать. Ясно, в чем заключается угроза, мы вступили в эру соперничества между великими державами, и следующий крупный конфликт может завершиться победой или поражением в космосе", - считает он.

Исполняющий обязанности министра обороны сообщил, что Пекин и Москва создают различные типы вооружений, которые предназначены для применения в космосе. Особое внимание Шанахан уделил Китаю, который, по его сведениям, уже глушил коммуникационные возможности США и продолжает наращивать свой потенциал в этой сфере. "Мы ожидаем, что к следующему году они разместят наземную лазерную систему, нацеленную на космические сенсоры на низкой околоземной орбите", - отметил врио главы ведомства.

По его словам, у китайских военных есть возможность проводить кибератаки против американских космических систем. К тому же, сообщил он, на вооружении они имеют наземные ракетные установки, способные уничтожать спутники. Китай также активно развивает свои сверхзвуковые возможности, уверен Шанахан. "Россия делает многое из этого", - подчеркнул он.

"Мы не намерены просто наблюдать, мы намерены действовать", - предупредил врио главы оборонного ведомства.

Об опасности России и Китая в космосе говорили еще в феврале. В докладе Разведывательного управления Министерства обороны США тогда указывали, что ряд государств, в частности эти два, "развивают потенциал, угрожающий возможности других стран использовать космос". Составители документа уверены, что космическая сфера "очень важна" для военных доктрин Пекина и Москвы.

Там указали, что эти стороны развили космические подразделения, включая разведку, и теперь могут находить спутники вероятного противника в этом пространстве.

В Пентагоне уже тогда указывали, что Россия и Китай "развивают возможности глушения и действий в киберпространстве, направленного энергетического оружия, оборонный потенциал на орбите и противоспутниковые ракеты наземного базирования".

В том же месяце президент США Дональд Трамп подписал новое распоряжение о параметрах деятельности Космических сил - шестого вида Вооруженных сил США. Подразделение, согласно документу, войдет в подчинение министерства ВВС США.

В подписанной директиве, распространенной пресс-службой Белого дома, американский лидер дал указание главе Пентагона подготовить для внесения в Конгресс США законопроект, учреждающий Космические силы в составе министерства ВВС США. Согласно этому плану, у нового вида вооруженных сил будет свой начальник штаба, который войдет в состав Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США. Руководить деятельностью Космических сил будет находящееся в подчинении министра ВВС гражданское лицо, которое назначит президент и утвердит сенат конгресса США.

Распоряжение о создании Космических сил Трамп отдал еще в июне прошлого года. Как уточнял вице-президент Майкл Пенс, их организационную основу американские правительство рассчитывает сформировать к 2020 году.

За месяц до подписания президентом распоряжения о создании данного подразделения армии США, 18 января, Пентагон опубликовал новый обзорный доклад по стратегии государства в области противоракетной обороны (ПРО), содержащий планы по совершенствованию американской системы.

Согласно документу, американское военное ведомство приняло решение вновь рассмотреть возможность базирования систем ракетного перехвата в космосе.

"В бюджете на предстоящий финансовый год будут учитываться инвестиции в космический уровень противоракетной обороны. Это новая технология. В конечном счете, это будет очень, очень большая часть нашей обороны", - подчеркнул американский лидер во время презентации доклада в Пентагоне.

В военном ведомстве США уточнили, что в ближайшее время министерство заново изучит концепции и технологии обороны с размещением своего вооружения в космосе, чтобы оценить технологический и операционный потенциал этих действий в изменяющейся среде безопасности. В Пентагоне полагают, что, разместив в космосе системы обнаружения, американская сторона сможет противодействовать гиперзвуковым ракетам.

Лидия Мисник