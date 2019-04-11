Рекорды пилотов НАТО занесут в книгу рекордов Гиннеса

Истребитель F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Нидерландов во время учения подстрелил сам себя из авиационной пушки.

Как сообщает NOS, в результате инцидента самолет получил повреждения и совершил аварийную посадку, летчик не пострадал.

Инцидент произошел во время учения, проводившегося на полигоне "Влихорс" на острове Влиланд в Северном море.

Самолет вел огонь по цели на земле из авиационной пушки M61A1 Vulcan калибра 20 миллиметров, когда один из снарядов задел фюзеляж. В результате несколько осколков попали в воздухозаборник, а затем двигатель, повредив его.

В настоящее время ВВС Нидерландов ведут расследование произошедшего, чтобы точно определить причины произошедшего, выявить ошибку пилота и предпринять шаги, которые позволят избежать повторения инцидента в будущем.