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11.04.2019
Военно-промышленный курьер

Рекорды пилотов НАТО занесут в книгу рекордов Гиннеса

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Источник изображения: vpk-news.ru

Истребитель F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Нидерландов во время учения подстрелил сам себя из авиационной пушки.

Как сообщает NOS, в результате инцидента самолет получил повреждения и совершил аварийную посадку, летчик не пострадал.

Инцидент произошел во время учения, проводившегося на полигоне "Влихорс" на острове Влиланд в Северном море.

Самолет вел огонь по цели на земле из авиационной пушки M61A1 Vulcan калибра 20 миллиметров, когда один из снарядов задел фюзеляж. В результате несколько осколков попали в воздухозаборник, а затем двигатель, повредив его.

В настоящее время ВВС Нидерландов ведут расследование произошедшего, чтобы точно определить причины произошедшего, выявить ошибку пилота и предпринять шаги, которые позволят избежать повторения инцидента в будущем.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Нидерланды
Продукция
F-16
Проекты
NATO
Военные учения
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