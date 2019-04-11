Турция задумывается о покупке альтернативы F-35 "где-нибудь ещё"

Турция задумывается о приобретении альтернативы F-35 в другом месте. Кроме того, Анкара готова рассмотреть ситуацию, в которой она закупит вторую партию С-400 в случае, если ей не удастся договорится с Вашингтоном о поставках систем ПРО Patriot. Тем временем поставка первой партии российских систем ПВО может состояться раньше заявленного турецким президентом срока – об этом заявил Эрдоган после встречи с Путиным.

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что

Если F-35 не будет, я должен буду получить самолет откуда-то еще. И буду закупать его до тех пор, пока мы не запустим в производство собственный самолет нового поколения

Слова министра приводит агентство "Анадолу". Кроме того, турецкие власти задумываются о закупке второй партии систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф". Данный сценарий станет возможным, если Вашингтон откажет Анкаре в поставке ПРО Patriot.

Турция возмущена тем, что ряд членов Североатлантического альянса имеет в своем распоряжении С-300, в то время как претензии по покупке С-400 имеются только к ней.

Тем временем, согласно информации, публикуемой газетой Sabah, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по завершении своего визита в Москву и встречи с Владимиром Путиным заявил, что поставки первой партии ЗРК С-400 "Триумф" могут начаться раньше срока.

Известный турецкий эксперт по безопасности, публицист и бывший офицер Мете Ярар, комментируя ситуацию, отметил:

С-400 одна из самых современных систем оружия, которую мы можем получить без ограничений и условия. И я надеюсь, в июле мы увидим ее своими глазами

Турция начала крупные инвестиции в оборонную промышленность с начала 2000-х годов, и сейчас эта отрасль активно развивается. Турки заинтересованы не просто в покупке оборонной продукции, а в получении технологий и интеграции их в собственный производственный цикл.

"Военное обозрение" ранее приводило интервью Эрдогана, в котором он отмечает, что одним из камней преткновения в диалоге с США стал отказ от передачи Анкаре передовых технологий. Реджеп Эрдоган, гордящийся тем, что доля продукции турецких военных предприятий в армейских закупках выросла с 20 процентов до почти 70, крайне остро отреагировал на отказ делиться инженерными решениями, и отметил, что с Россией такой диалог возможен.

Турецкие вооруженные силы находятся в ходе процесса серьезной модернизации

Отмечая это Мете Ярар рассказал, что на данный момент некоторое количество турецких военных отбыло в Азербайджан, чтобы изучить С-300, систему, предшествующую "Триумфу". После процесса ознакомления военнослужащие переберутся в Россию, чтобы там уже более подробно изучить закупленное оборудование.

По мнению Ярара, Турция получила одну из лучших в мире высотных ПВО быстро и за приемлемую цену, без каких-либо жестких ограничений или условий, как это часто бывает в случае с США. Он надеется, что первый батальон будет развернут осенью 2019-го года.

С-400 – система чисто оборонительная. Тезисы, которые приводят Соединенные Штаты, оправдывая свои нападки, абсолютно бессодержательны. F-35 используется Израилем против целей в Сирии. "Триумф" находится там же. Все что русские хотели узнать об американском истребителе, они узнали.

Кроме того, компании, производящей F-35, давно известно, что большая часть информации по нему попадает в руки Китая

- подчеркнул Мате Ярар турецкую позицию.

С-400 закрывает дыру в турецкой противовоздушной обороне большой дальности. Если малые и средние высоты перекрыты решениями местных производителей, то программа по разработке ПРО и ПВО, частично сопоставимых с С-400, даст плоды не раньше 2021-2023 гг.

Ярар крайне скептически относится к возможному расторжению контракта по "Триумфам".

Наши проблемы с Соединенными Штатами гораздо глубже, чем вопрос российских систем ПВО. Нет никакой гарантии, что мы получим F-35, отказавшись от С-400