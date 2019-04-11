НАТО поощряет Украину на новые авантюры в Керченском проливе, заявляют в Совете Федерации

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Попытки Украины нарушить правила прохождения судов через Керченский пролив чреваты возникновением военного конфликта с РФ при возможном участии НАТО, предупреждают в Совете Федерации.

"Прохождение украинских кораблей через Керченский пролив - это не вопрос соотношения сил или присутствия НАТО в черноморском регионе, а исключительно проблема соблюдения украинской стороной установленных процедур, которые ей хорошо известны и успешно использовались ею до ноября 2018 года. Попытки Украины действовать в обход этих процедур несут в себе риски возникновения военного конфликта между Украиной и РФ, в который может быть вовлечено и НАТО", - говорится в заявлении Совета Федерации, принятом на заседании в среду по случаю 70-летия Североатлантического альянса.

Как отмечается в документе, усилив активность в ранее спокойном балтийском регионе, НАТО наращивает теперь военное присутствие и в черноморском регионе.

"Поддержка НАТО Грузии в дни трагических событий в августе 2008 года, а теперь и Украины, в том числе 25 ноября 2018 года в ходе противоправного пересечения государственной границы Российской Федерации судами украинских Военно-морских сил в районе Керченского пролива, поощряет руководство этих двух стран, уверенное в своей безнаказанности, на новые авантюры", - заявляют сенаторы.

По их мнению, альянс, созданный 4 апреля 1949 года западными государствами для конфронтации с СССР и его союзниками, проводит деструктивную политику.

Совет Федерации "констатирует, что вопреки принятым на себя обязательствам государства-члены НАТО сделали ставку на расширение на Восток, активизацию своей деятельности на постсоветском пространстве, подменяя принцип всеобщей, равной и неделимой безопасности строительством безопасности для себя за счет безопасности других государств".

"Именно отказ НАТО от согласованных ранее подходов к выстраиванию единого пространства безопасности в Евро-Атлантике создал почву для возникновения острых конфликтов в регионе и нынешнего глубокого кризиса в отношениях между Российской Федерацией и НАТО", - говорится в заявлении.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.

24 украинских моряка были арестованы российским судом.

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона указала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

4 апреля 2019 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО пришли к соглашению в отношении пакета мер по региону Черного моря.

"Мы одобрили пакет мер, направленный на улучшении нашей осведомленности о ситуации, а также на усиление поддержки Грузии и Украины", - сказал он на пресс-конференции.

Он отметил, что также речь идет об обучении Военно-морских сил и береговой охраны этих стран, о визитах кораблей, о совместных учениях и обмене информацией.