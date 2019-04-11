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11.04.2019
ТАСС

Фрегат "Адмирал Григорович" на учениях в Черном море "поразил" противника из "Калибров"

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Project_11356
Фрегат проекта 11356. Источник: Википедия .

В ходе учений фрегат выполнил экстренное приготовление корабля к бою и походу и вышел из-под удара условного противника в район рассредоточения

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 апреля. /ТАСС/. Экипаж фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович" отработал на учениях уход из-под удара условного противника, а также поразил мишени, имитирующие корабли противника, из ракетного комплекса "Калибр", сообщили в среду журналистам в пресс-службе флота.

"В ходе учений фрегат "Адмирал Григорович" выполнил экстренное приготовление корабля к бою и походу и вышел из-под удара условного противника в район рассредоточения. Затем, находясь на переходе морем, боевые расчеты ракетного комплекса "Калибр-НК" выполнили комплекс мероприятий по обнаружению, захвату и применению крылатых ракет по надводной цели, имитирующей отряд кораблей условного противника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фрегат успешно выполнил электронные пуски. Учения проводились в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

"Адмирал Григорович" - головной фрегат (по отечественной классификации "сторожевой корабль") проекта 11356. Корабль имеет полное водоизмещение более 4 тыс. т, длину - 125 м. Основное вооружение фрегата - ракетный комплекс "Калибр-НК" с одноименными крылатыми ракетами.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
3М-54
Club-N
Проекты
1135 Буревестник
Военные учения
Калибр КР
ЧФ
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