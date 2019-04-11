Саудовская Аравия начала вооружаться российскими ТОС-1А "Солнцепёк"

Россия начала поставки в Саудовскую Аравию российских тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" в рамках контракта, подписанного в 2017 году, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

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Как пишет издание, часть боевых машин уже поставлена заказчику, Минобороны Саудовской Аравии получило первую партию "Солнцепеков".

Ранее сообщалось, что в 2017 года по итогам визита в Москву короля Саудовской Аравии Сальмана ибн Абдель-Азиза аль-Сауда были подписаны несколько документов в сфере ВТС между странами. В документах речь шла о возможной поставке в королевство ЗРС С-400, а также противотанковых ракетных комплексов "Корнет-ЭМ", тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", гранатометов АГС-30 и автоматов Калашникова АК-103. При этом предполагалась не только поставка тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, но и локализация их производства на территории Саудовской Аравии.

Между тем в Сети уже появились фото ТОС-1А "Солнцепек" в пустынной окраске, поступивших на вооружение Сухопутных войск Саудовской Аравии.