Ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" выполнили в Крыму пуски по морским целям "противника"

Береговой ракетный комплекс "Бастион" во время учений в Приморском крае.

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Расчеты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" Черноморского флота (ЧФ) РФ проводят тренировки по уничтожению морских целей при развертывании с марша.

"Мероприятия проводятся в позиционных районах Крымского полуострова и кавказского побережья", - говорится в сообщении ЧФ, поступившем в "Интерфакс" в среду.

Дивизионы комплексов "Бастион" и "Бал" из состава береговых ракетно-артиллерийских соединений ЧФ выполнили электронные пуски ракет по морским целям условного противника после совершения марша в позиционные районы, отмечается в сообщении.

Комплекс "Бастион" разработан НПО машиностроения в двух вариантах - подвижном "Бастион-П" и стационарном "Бастион-С". Комплекс оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс".

"Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Российские комплексы "Бастион" развернуты на всех флотах ВМФ России (в том числе на Курилах). Как ожидается, в период до 2021 года российская армия ежегодно будет получать по четыре комплекса.