Войти
11.04.2019
Интерфакс-АВН

Ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" выполнили в Крыму пуски по морским целям "противника"

33
0
0
Береговой ракетный комплекс "Бастион"
Береговой ракетный комплекс "Бастион" во время учений в Приморском крае.
Источник изображения: РИА Новости/Виталий Аньков

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Расчеты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" Черноморского флота (ЧФ) РФ проводят тренировки по уничтожению морских целей при развертывании с марша.

"Мероприятия проводятся в позиционных районах Крымского полуострова и кавказского побережья", - говорится в сообщении ЧФ, поступившем в "Интерфакс" в среду.

Дивизионы комплексов "Бастион" и "Бал" из состава береговых ракетно-артиллерийских соединений ЧФ выполнили электронные пуски ракет по морским целям условного противника после совершения марша в позиционные районы, отмечается в сообщении.

Комплекс "Бастион" разработан НПО машиностроения в двух вариантах - подвижном "Бастион-П" и стационарном "Бастион-С". Комплекс оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс".

"Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Российские комплексы "Бастион" развернуты на всех флотах ВМФ России (в том числе на Курилах). Как ожидается, в период до 2021 года российская армия ежегодно будет получать по четыре комплекса.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бал РК
Бастион
П-800 Оникс
Компании
НПО машиностроения
Проекты
ЧФ
Похожие новости
30.11.2017
Базу на Курилах нужно прикрывать камчатскими силами ТОФ, считает адмирал
04.01.2017
В 2016 г. ракетчики Черноморского флота выполнили стрельбы противокорабельным комплексом "Бастион"
22.11.2016
Береговой ракетный комплекс "Бастион" развернут в Калининградской области - источник
30.08.2011
ПБРК Бастион и его основное оружие – ПКР «Оникс»
08.12.2010
ВМФ РФ не нужны тактические береговые ПКРК?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.04 01:03
  • 85
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 11.04 00:47
  • 1859
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.04 00:02
  • 60
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 10.04 22:44
  • 3
Генпрокуратура запретила заменять украинские двигатели самолета-амфибии Бе-200
  • 10.04 21:59
  • 8
Сердюков оценил отсталость авиастроения России
  • 10.04 21:23
  • 43
"Мало не покажется". Что Москва приготовила для кораблей НАТО в Черном море
  • 10.04 21:20
  • 1
Разработчики исправили все недостатки робота "Уран-9"
  • 10.04 21:13
  • 5
"Роскосмос" начнет разработку "антигравитационного двигателя"
  • 10.04 21:01
  • 15
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 10.04 21:00
  • 1
Первый коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy перенесли на 10 апреля
  • 10.04 20:59
  • 6
Нацпроект "Новое дворянство"
  • 10.04 20:27
  • 5
"Роскосмос" лишит специалистов премий на год за некачественную работу
  • 10.04 19:51
  • 18
Что нужно исправить в новом Ил-112В
  • 10.04 19:32
  • 20
Источник: ВМФ России закажет еще два фрегата типа "Адмирал Горшков"
  • 10.04 19:26
  • 5
Бывший министр обороны России оценил отсталость авиастроения России