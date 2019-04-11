Россия начала поставки огнеметных систем "Солнцепек" Саудовской Аравии

Россия отправила первую партию тяжелых огнеметных систем (ТОС) "Солнцепек" в Саудовскую Аравию в рамках контракта, подписанного в 2017 году.

"Начались поставки ТОС "Солнцепек" в Саудовскую Аравию. Первая партия данных систем уже доставлена в королевство", – сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе РИА "Новости".

Напомним, в 2017 году стало известно, что Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках зенитных ракетных систем С-400, противотанковых ракетных комплексов "Корнет-ЭМ", тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", гранатометов АГС-30 и автоматов Калашникова АК-103.

После подписания этого контракта газета ВЗГЛЯД объясняла, почему договор с Саудовской Аравией имеет особый риск и особую цену.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Анастасия Воробьева