Военные ремонтники ЮВО в Абхазии впервые использовали машины РЭМ-КЛ для эвакуации условно подбитой техники на учениях

ЦАМТО, 10 апреля. В рамках проведения тактико-специального учения военнослужащие ремонтного подразделения российской военной базы в Абхазии впервые отработали эвакуацию выведенной из строя техники в условиях общевойскового боя, применив новейшие ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ.

В условиях, максимально приближенных к боевым, военнослужащие отразили нападение диверсионной группы противника, с использованием РЭМ-КЛ на базе вездехода "Урал" в кратчайшие сроки провели эвакуацию поврежденных машин на полевой сборный пункт для дальнейшего восстановления их боеспособности.

РЭМ-КЛ оборудована поворотным подъемным устройством грузоподъемностью до 3 т и электросваркой, при помощи которых выполняются ремонтные работы, техническое обслуживание техники в автономных полевых условиях.

Также в ходе учения военнослужащие ремонтного подразделения выполнили нормативы по развертыванию новых мобильных мастерских технического обслуживания МТО-АМ1, содержащих свыше 20 видов специального оборудования для ремонта вооружения и военной техники в полевых условиях.

Всего в учении на полигоне Нагвалоу было задействовано около 20 ед. современной специальной техники. Партия новейших машин РЭМ-КЛ и МТО-АМ1 поступила в подразделения военной базы в марте текущего года, сообщает пресс-служба Южного военного округа.