В Австралию прибыла вторая пара истребителей F-35A "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 10 апреля. Министр обороны Австралии Кристофер Пайн 8 апреля объявил о прибытии в Австралию очередной партии из двух многоцелевых истребителей F-35A "Лайтнинг-2".

После поставки пары новых F-35A (A35-011 и A35-012) общее количество самолетов данного типа на территории Австралии увеличилось до четырех. Самолеты прибыли на авиабазу "Уильямтаун" и войдут в боевой состав 3-ей истребительной эскадрильи. В общей сложности в 2019 году ВВС Австралии должны получить 8 самолетов F-35A.

Как сообщал ЦАМТО, Австралия является партнером в программе разработки самолета F-35 "Лайтнинг-2" с 2002 года. Правительство страны приняло решение одобрить приобретение первой партии из 14 истребителей F-35 "Лайтнинг-2" в ноябре 2009 года. Они заменят самолеты F/A-18A/B "Хорнет", которые планируется снять с вооружения к 2022 году.

В общей сложности ВВС Австралии могут получить до 100 истребителей F-35A. Сборка самолетов для ВВС Австралии началось в 2011 году. Первая пара (AU-1 и AU-2) была передана в конце 2014 года и использовалась для подготовки пилотов, технического персонала и испытаний на авиабазе ВВС США "Льюк" (шт.Аризона). Именно эти самолеты первыми прибыли в Австралию для переоснащения 3-ей авиаэскадрильи ВВС страны 10 декабря 2018 года.

Предполагается, что истребители ВВС Австралии приступят к выполнению задач по предназначению в 2020 году. Полная готовность F-35A ВВС Австралии к боевому применению запланирована на 2023 год. Покупка 72 новых истребителей в рамках этапов проекта AIR-6000 Phase.2A/2B, стоимость которого оценивается в 17 млрд. австр. долл., позволит сформировать три строевые и одну учебную эскадрилью. Они будут размещены на авиабазах "Уильямстаун" и "Тиндалл". Еще одна партия из 28 самолетов для оснащения четвертой строевой эскадрильи может быть закуплена позднее на этапе AIR-6000 Phase 2С для замены F/A-18F "Супер Хорнет".

На текущий момент более 50 австралийских компаний в рамках проекта получили контракты на производство комплектующих общей стоимостью более 1,3 млрд. долл. Программа F-35 поддерживает более 2400 рабочих мест в Австралии. К 2023 году количество занятых по данной программе вырастет до 5000 человек.

Австралия также была выбрана для размещения регионального центра обслуживания F-35 для операторов из Азиатско-Тихоокеанского региона.