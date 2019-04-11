Расчеты С-400 отразили ракетный удар условного противника в Крыму

Для отражения массированного ракетного удара по району позиций С-400 были применены подразделения зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", отметили в Южном военном округе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апреля. /ТАСС/. Боевые расчеты С-400 "Триумф" Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Крыму, отразили ракетный удар условного противника, сообщил в среду журналистам начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"Боевые расчеты подразделений зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" 4 армии ВВС и ПВО ЮВО, дислоцированные в Крыму, в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения приступили к проведению учения по отражению ракетного удара условного противника. После совершения марша в район стартовых позиций и выполнения комплекса задач по приведению систем в боевое положение расчеты "Триумфов" провели поиск и захват контрольной цели, в роли которой выступили тактические фронтовые бомбардировщики Су-24", - сказал он.

Для отражения массированного ракетного удара по району позиций С-400 были применены подразделения зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С". Поразив баллистические ракеты условного противника, расчеты комплексов "Триумф" и "Панцирь-С" отработали оперативную смену стартовых и огневых позиций.